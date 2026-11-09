Orbán Viktor: A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz

„A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor hétfőn délelőtt. A volt miniszterelnök ezzel azokra a hírekre reagált, amelyek szerint őrizetbe vehették az öccsét, Orbán Áront.

Ma a kormánynak a nemzetbiztonsági bizottság előtt kellene felelnie az ügynökbotrányért, írta az exkormányfő, aki szerint: „A leszámolás a figyelemelterelés eszköze. Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Amikor a kormánynak valami kínos, az ÁVH lép. Ebben a piszkos játszmában a cél a politikai ellenfél felszámolása és az egypártrendszer kiépítése.”

Mint azt előzőleg megírtuk, az NNI és az NVVH közös akcióba kezdett hétfőn reggel, Budapesten és Pest megyében több helyszínen zajlottak elfogások és házkutatások egy embercsempészettel kapcsolatos ügyben. Az eljárás alá vont személyeknél jelenleg is tartanak a házkutatások. Azt ígérték, a bűncselekmények részleteiről és a nap folyamán végrehajtott nyomozati cselekményekről várhatóan délután adnak még hírt.

A Kontroll.hu a közösségi oldalán azt írta, „utolérhette Orbán Áront is a Tisztítótűz művelet”. A lap információi szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök öccse, Orbán Áron is az elfogottak között lehet.

Orbán Áron Fotó: Orbán Áron / FB

Erre a közlésre Magyar Péter miniszterelnök is reagált a közösségi oldalán, ahol azt írta: „Sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront embercsempészet gyanújával. Az NVVH és a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja a nyomozást.”

Az NVVH az elsők között kezdte vizsgálni az Orbán Áronhoz köthető vízumügyet, amelyben a volt miniszterelnök öccsének cége vietnámi állampolgárokat íratott be a Pécsi Tudományegyetem kétnapos életmentő tanfolyamára, és ez megkönnyíthette számukra a schengeni vízum megszerzését. Orbán Áron a vízumkérelmek elbírálásának felgyorsítása érdekében egy miniszterelnöki biztosnál is közbenjárt.

Felhívtuk Unger Annát, az NVVH elnökét, aki annyit megerősített, hogy olyan embercsempészettel kapcsolatos ügyben zajlanak a nyomozati cselekmények, amelyet a hivatal magához vont a megalakulását követően. Neveket nem említett, részletesebb tájékoztatást ő is délutánra ígért.

Hívtuk Orbán Áront is, de nem vette fel a telefonját.

A Telex mindeközben azt írta, „az „Orbán Áron köreit ismerő források a Telexnek megerősítették a hétfői akció tényét, de azt nem tudják, hogy a volt miniszterelnök öccsét őrizetbe vették-e”. A lap szerint ugyanakkor az biztosra vehető, hogy „Orbán Áronhoz köthető ingatlanhoz vonult ki hétfő reggel a TEK”.

A vietnámi ügyről korábban ebben a cikkünkben írtunk.