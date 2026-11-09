A tiszások nem mentek el, elmaradt a nemzetbiztonsági bizottság ügynökügyi ülése

Elmaradt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfői ülése, ahol a szerdán közzétett ügynökaktákkal kapcsolatban felmerült aggályokról és ellentmondásokról hallgatták volna meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vezetőit.

A bizottság tiszás tagjai nem mentek el az ülésre, így az határozatképtelen volt.

Apáti István Fotó: Németh Dániel/444

A bizottság összehívását Apáti István, a testület mihazánkos elnöke kezdeményezte pénteken. Magyar Péter miniszterelnök még aznap délután közölte, a Tisza nem vesz részt „a Fidesz alvállalkozói által hétfőre összehívott nemzetbiztonsági bohóckodáson”.

Szerda délelőtt hozták nyilvánosságra a rendszerváltás előtt keletkezett, az ÁBTL-ben őrzött állambiztonsági iratok egy részét, mintegy 60 ezer 1990 előtti ügynök nevét és adatait a nyitottaktak.hu oldalon. Egy informatikai hiba miatt a hálózati személyek között 164 megfigyelt, köztük Lezsák Sándor volt országgyűlési képviselő neve is szerepelt. Ezt a hibát péntekre elhárították. (MTI)