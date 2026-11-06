Az ügynökakták miatt nyílt ülést hívott össze hétfő reggelre a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke

Apáti István, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának mi hazánkos elnöke Facebookon közölte, hogy hétfő reggel 8 órára összehívta a testület nyílt ülését, ahogy fogalmazott, az „ügynökbotránnyal kapcsolatban”.
Mit írta, az egyetlen napirendi pont a következő lesz: „Tájékoztató a 2026. november 4-én közétett ügynökaktákkal kapcsolatban felmerült aggályokról és ellentmondásokról.” Külön jelezte, hogy az ülésen meg kell jelennie az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára vezetőinek.
Apáti egy nappal azután döntött erről, hogy kiderült, a nyitottaktak.hu adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg, és ahogy a levéltár közölte is, „Lezsák Sándor neve ugyan szerepel a mágnesszalagokon, de nem hálózati személyként, hanem megfigyeltként”. Lezsáktól Magyar Péter is bocsánatot kért.
Mert tévesen bekerült a neve a hálózati személyek nyilvántartásába.
A levéltár bocsánatot kér.
Mit jelent, hogy valakit hazafias alapon szerveztek be és, hogy találták ki ügynökök sokszor fura fedőneveit? Többek között erről beszélgettünk Szekér Nóra történésszel, aki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozik.