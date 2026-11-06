Az ügynökakták miatt nyílt ülést hívott össze hétfő reggelre a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke

POLITIKA

Apáti István, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának mi hazánkos elnöke Facebookon közölte, hogy hétfő reggel 8 órára összehívta a testület nyílt ülését, ahogy fogalmazott, az „ügynökbotránnyal kapcsolatban”.

Mit írta, az egyetlen napirendi pont a következő lesz: „Tájékoztató a 2026. november 4-én közétett ügynökaktákkal kapcsolatban felmerült aggályokról és ellentmondásokról.” Külön jelezte, hogy az ülésen meg kell jelennie az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára vezetőinek.

Apáti egy nappal azután döntött erről, hogy kiderült, a nyitottaktak.hu adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg, és ahogy a levéltár közölte is, „Lezsák Sándor neve ugyan szerepel a mágnesszalagokon, de nem hálózati személyként, hanem megfigyeltként”. Lezsáktól Magyar Péter is bocsánatot kért.

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