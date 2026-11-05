Hogy került Lezsák Sándor neve az ügynökaktákba?

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  • Mit jelent, hogy valakit hazafias alapon szerveztek be és?
  • És hogy találták ki az ügynökök sokszor fura fedőneveit?
  • Ezekről is beszélt Szekér Nóra történész a 444-nek, aki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozik és évtizedek óta kutatja azokat a dokumentumokat, amik a nyilvánosság számára tegnap váltak elérhetővé.

Az interjú podcast formában is meghallgatható:

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