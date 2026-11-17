A legtöbb abúzustörténet ott ér véget, hogy az elkövetőt feljelentik, szankcionálják vagy felmentik. De az ítélet után is van élet - írta Urfi Péter annak a kétrészes cikknek a felvezetésében, ami a 444-en jelent meg. Péter több tucat cikket, sőt egy Makrót is írt már az egyházon belüli szexuális zaklatásokról, de ez a szempont neki is új volt.

Az első cikk (Hogyan dolgozza fel egy mélyen vallásos közösség, hogy a papjuk zaklatta a gyerekeiket) arról szólt, miként szembesült 2016-ban a piliscsabai katolikus közösség azzal, hogy a Pesthidegkúton szolgáló, de náluk is igen aktív Szűcs Balázs több tucat gyereket zaklatott szexuálisan a közösségükben is. „Könnyen bele tudunk gondolni, hogy milyen szinten van összetörve egy ilyen közösség, akiket az istenhit köt össze, ez a vallásos közösség a kerete az együttlétüknek. És akkor kiderül, hogy egy pap, aki addig nagyon-nagyon közel állt hozzájuk, és nagyon sok jót kaptak tőle, pont az ő gyerekeiket bántja” - mondta a cikkekről szóló podcastunkban Urfi Péter.

Meghívtuk a stúdióba Kisgergely-Deák Kingát, a piliscsabai katolikus közösség tagját, tanárt. Ő volt az, aki vállalta azt a nehéz feladatot, hogy először álljon ki a piliscsabai kamaszok elé, és elmondja nekik: igazak azok a vádak, amelyek Szűcs Balázzsal szemben megfogalmazódtak. Elmesélte, hogyan állt össze a helyi civilek összefogásával a trauma feldolgozására a Liget Segítőszolgálat, és meddig jutottak az öngyógyításban 10 év alatt.

A beszélgetés podcast formában is meghallgatható:

A második cikk (Miért lehet még gyerekekkel az, akit a pápa kizárt a papok közül, és több tucat áldozata ismert?) arról szólt, hogy miközben a piliscsabaiak az őket megrázó, a közösségen maradandó sebeket ejtő ügyet igyekeztek feldolgozni, az egyházból kizárt, de a bírósági eljárást megúszó Szűcs Balázs Erdélybe költözött át, ahol fiatalokat gyűjtött maga köré. Szűcs ellen ugyan indult itthon nyomozás, de lecserélték a nagyon agilis nyomozónőt egy másik rendőrre, az érintettek szerint innentől pedig nagyon megváltozott az egész eljárás hangulata. Végül a közvádat a nyomozás nem is találta megalapozottnak. Elterjedt közben az is, hogy egy magas rangú kormányzati tisztviselő azzal dicsekszik, hogy ő papok szexuális visszaélési ügyeit el tudta sikálni. Erdélyben viszont azzal védték a valóban nyíltan fiatalokkal mutatkozó, és őket befogadó Szűcs Balázst, hogy a bíróság nem ítélte el.

Minimum aggasztó, hogy a Hargita megyei gyermekvédelmi hatóság, aminek a feladata lenne ezeket a gyerekeket, fiatalokat megvédeni, ennek a munkatársai azt mondják, hogy boszorkányüldözés folyik Szűcs ellen, merthogy szerintük nyilvánvalóan kiderült Magyarországon, hogy nem voltak áldozatok. Akik áldozatoknak mondták magukat, azok meg hazudtak - foglalta össze megdöbbenését Urfi.

Ha érintettként nézted a beszélgetést vagy olvastad a cikket Megértjük, hogy amit olvastál, az összezavaró, felkavaró vagy fájdalmas lehet. Teljesen természetes, ha azt érzed, hogy azt sem tudod mit gondolj. Ez rendben van. Sokszor csak idővel, lassan áll össze a kép. Ne feledd: gyerekként soha nem voltál felelős azért, hogy megvédd magadat vagy másokat. A bántalmazásnak vagy egy szexuális határátlépésnek soha nem az áldozat az oka, és nem az ő hibája, ha ilyen történik. Lehet, hogy a környezetedben lévők, vagy kommentelők mást mondanak. De a bántás mindig a bántamazó felelőssége. Mindig. Az érzéseidet pedig nem az érvényesíti, amit mások mondanak – hanem az, amit te átélsz. Bízz a saját érzéseidben, még ha azok ellentmondásosak is. Nem kell egyetértened másokkal. Senkinek nem kell megindokolnod, amit érzel. Ha úgy érzed, nehéz ezzel egyedül megbírkózni, kérj segítséget. Beszélj egy megbízható emberrel, egy szeretteddel vagy egy segítő szakemberrel. Ne maradj egyedül az érzéseiddel. Lehet, hogy gyerekként magadra maradtál azzal, ami történt, de most nem kell egyedül hordoznod azt, ami nehéz. Az alábbi szervezetek nemcsak akkor segítenek, ha valami most történt, hanem akkor is, ha évekkel vagy évtizedekkel kori események feldolgozásról van szó. Ha nem tudod pontosan, mit keresel, akkor is érdemes kapcsolatba lépni velük – segítenek eligazodni, meghallgatják az érzéseidet, gondolataidat. A bántalmazást sajnos nem lehet meg nem történtté tenni. Abban viszont tudnak segíteni a szakemberek és bizalmas beszélgetések, hogy együtt lehessen élni azzal, ami történt: Kék Vonal Alapítvány, Nane, Hintalovon, OKIT.

A cikksorozat a 444 és az Átlátszó Erdély együttműködésében, a Journalismfund Europe támogatásával készült.