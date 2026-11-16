„Az ítélet után is van élet” – tíz tanulság egy katolikus közösség és egy gyermekbántalmazó pap elmúlt tíz évéből

Két nagy cikkben mutatta be a 444 a piliscsabai katolikus közösség és Szűcs Balázs, a szexuális visszaélések miatt a papságból tíz éve kizárt sorozatos elkövető történetét.

„Mi lesz az elkövetővel és az érintettekkel, amikor a hatóságok és az újságírók levonulnak, de ami történt, valahogy mégse tud végetérni?”

– teszi fel a kérdést (Pilinszkyt idézve) a szerző, Urfi Péter. Itt most kiemelünk néhány fontos megállapítást.

Illusztráció: Kiss Bence/444

arra figyelmeztet, hogy a szexuális zaklatás nem csak a közvetlen áldozatot érinti, hanem emberek százainak vagy akár ezreinek ad nehéz feldolgozási feladatot: esetünkben szülőknek, tanároknak, iskolatársaknak, az egész egyháznak és városnak.

Bemutatja azt a mélyen vallásos piliscsabai közösséget, amelyben Szűcs mintegy 20 áldozatát ismerik név szerint, de biztosak benne, hogy ennél sokkal több lehetett. És ez csak egyetlen szolgálati helye a sok közül.

A cikk számos visszaemlékezés alapján leírja, hogyan kezelték a válságot 2016-ban, amikor több helyi fiatal is beszámolt a zaklatásról. Szembesítették Szűcsöt az áldozataival, széles körben és transzparens módon kommunikálták, mi történt, és mentálhigiénés szakemberek segítségével megszervezték az érintettek lelki kísérését.

A piliscsabai válságkezelők és mentálhigiénés munkatársaik gyorsan felismerték, hogy a közösség nem csak azonnali, hanem tartós segítségre is szorul, és ennek váratlan gyümölcse lett a Liget, vagyis a piliscsaba-klotildligeti plébánia lelki segítőszolgálata. Ez a mai napig működik, de már elsősorban nem Szűcs abúzusai a témák.

A cikk fontos tanulsága, hogy az ilyen traumák közösségi feldolgozása nagy erőt tud adni az abban résztvevőknek, de a sebek nem gyógyulnak be teljesen. Mindig jönnek elő új áldozatok, akiket meg kell hallgatni, mindig maradnak kétségek, hogy jól kezelték-e a helyzetet. Tovább dolgozik a bűntudat, hogy miért nem vették ezt észre korábban, miért nem tudtak segíteni a gyerekeknek és így tovább.

Grafika: Kiss Bence