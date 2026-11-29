A film forgalmazási okok miatt csak 3 hónapig és csak Magyarország területéről lesz elérhető.
Rendező: Lea Podhradská
Forgatókönyvíró: Lea Podhradská
Operatőr: Ollári Krisztián
Zeneszerző: Varga Judit
Vágó: Szabó Tamás
Hangmérnök/hangdizájner: Bohács Tamás
Producerek: Meggyes Krisztina (Little Bus Production), Mátis Inez
Co-producer: Lea Podhradská (Story Lab n.o.)
A rendezővel készített Tyúkól-podcastunk itt hallgatható meg.
November 26-án együtt néztük meg Podhradská Lea Apám lánya című filmjét, ami húsba vágóan valóságos módon mutatja be egy nő kiszolgáltatottságát és a bántalmazott nő családjának hozzáállását. A filmről a PATENT és a 21 Kutatóközpont szakértőivel beszélgettünk.