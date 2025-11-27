Tyúkól#56: Szpojleres beszélgetés nők elleni erőszakról, hallgatásról és társadalmi előítéletekről, első alkalommal élőben!

Szerda este első alkalommal vettük fel élőben a Tyúkólt, ráadásul egy nagyon különleges vetítéssel egybekötve!

Az eseményen a közönség előbb megnézhette Podhradská Lea Apám lánya című filmjét (ami elnyerte a legjobb magyar dokumentumfilm díját a 22. Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon), ezt követően pedig a rendezővel és meghívott vendégeinkkel beszélgettünk a film kapcsán nők elleni erőszakról, társadalmi előítéletekről, és a hallgatás okairól. Többek között.

Miért beszélgettünk erről?

A magyar férfiak alig több mint tizede gondolja azt, hogy a féltékenykedés is a párkapcsolati erőszak része. A bántalmazás társadalmi megítélése visszás és a fizikai agressziót sem tartják az emberek minden esetben erőszaknak. Ezeket a sokkoló tényeket eddig főleg a bántalmazott nőket támogató szervezetek tapasztalataiból tudtuk, nemrég viszont megjelent a PATENT Egyesület és a 21 Kutatóközpont közös kutatása, ami rámutat arra, hogy az egyes esetek mögött társadalmi mintázat húzódik meg, és valóban rendszerszintű a probléma. Kevesen bíznak az igazságszolgáltatás erejében, a legtöbben pedig úgy vélik, a családnak kellene segítenie.

Csakhogy a család nem mindig segít.

Erről, és még sokkal többről mesél az Apám lánya című film is, amelyben a rendező saját, több évtizede eltűnt nővérét, Denit keresi. A történet húsba vágóan érzékletes módon mutatja be nemcsak a bántalmazás, hanem a környezet közönyének hatásait is.

Ezt az epizódot a filmvetítés után vettük fel, a rendezővel, valamint Les Krisztinával a PATENT Egyesület, és Kiss Katával a 21 Kutatóközpont szakértőjével beszélgettünk.

Mielőtt elkezded hallgatni szólunk, hogy az adás több helyen is spoileres!!4!

A filmet december 4-étől a magyar mozikban is vetítik majd, mi mindenképpen nagyon ajánljuk.

Bővebben:

00:56 - Különleges ez az adás, nem nekünk kellett megnyomni a gombot!

- Különleges ez az adás, nem nekünk kellett megnyomni a gombot! 03:28 - Miért nem elég a tapasztalati tudás, ha erőszakról van szó? Miért kellenek a számok? Mit lehet elérni a kutatással?

- Miért nem elég a tapasztalati tudás, ha erőszakról van szó? Miért kellenek a számok? Mit lehet elérni a kutatással? 07:02 - Magyarországon a nők elleni erőszakot pillanatok alatt relativizálják.

- Magyarországon a nők elleni erőszakot pillanatok alatt relativizálják. 10:40 - A társadalom szerint a családtól remélhetnek segítséget az érintettek.

- A társadalom szerint a családtól remélhetnek segítséget az érintettek. 15:15 - Ezeket a traumákat gyakorlatilag lehetetlen feldolgozni. És a viselkedésminták a családon belül újra is termelhetik magukat.

- Ezeket a traumákat gyakorlatilag lehetetlen feldolgozni. És a viselkedésminták a családon belül újra is termelhetik magukat. 25:27 - Pozitív eredménynek számít, hogy Magyarországon majdnem mindenki elismeri, hogy a fizikai bántalmazás erőszaknak számít.

- Pozitív eredménynek számít, hogy Magyarországon majdnem mindenki elismeri, hogy a fizikai bántalmazás erőszaknak számít. 29:56 - A féltékenykedés megítélése sokkal visszásabb. A popkultúrában ráadásul sokszor úgy ábrázolják, hogy ennek helye van és romantikus.

- A féltékenykedés megítélése sokkal visszásabb. A popkultúrában ráadásul sokszor úgy ábrázolják, hogy ennek helye van és romantikus. 34:21 - A film jelenetei, a beszélgetések iszonyú megterhelők, de Lea rengeteg dolgot kivágott az interjúkból, hogy emészthető legyen a végeredmény.

- A film jelenetei, a beszélgetések iszonyú megterhelők, de Lea rengeteg dolgot kivágott az interjúkból, hogy emészthető legyen a végeredmény. 39:21 - Judit Hermann szerint a traumában a legsúlyosabb a hallgatás, a titok és a szégyen.

- Judit Hermann szerint a traumában a legsúlyosabb a hallgatás, a titok és a szégyen. 41:40 - Az áldozatoknak teljesen irreálisnak tűnő megküzdési stratégiákat kell választaniuk, hogy átvészeljék a legnehezebb időszakokat. Ez Deni esetében sincs másképp és a film meg is mutatja, hogyan alakul a személyisége ennek mentén.

- Az áldozatoknak teljesen irreálisnak tűnő megküzdési stratégiákat kell választaniuk, hogy átvészeljék a legnehezebb időszakokat. Ez Deni esetében sincs másképp és a film meg is mutatja, hogyan alakul a személyisége ennek mentén. 44:45 - Deni elmesélte a történetét, de ezzel azokról is mesél, akik már nem tudnak megszólalni. Ez az adás két nappal a Néma Tanúk Felvonulás után jelenik meg, ahol olyan nők történeteit olvassák fel, akiket családon belüli vagy párkapcsolati erőszak során öltek meg.

- Deni elmesélte a történetét, de ezzel azokról is mesél, akik már nem tudnak megszólalni. Ez az adás két nappal a Néma Tanúk Felvonulás után jelenik meg, ahol olyan nők történeteit olvassák fel, akiket családon belüli vagy párkapcsolati erőszak során öltek meg. 46:00 - Nem tudunk semmi olyat mondani, ami pikk-pakk megoldaná a problémát. De igyekszünk hangot adni és felületet ahhoz, hogy ez a téma megjelenjen és az áldozatokhoz is eljussanak az olyan szervezetek, akik segíthetnek nekik.

Ezúton is nagyon köszönjük, hogy ott voltatok velünk, hogy hallgattok minket, hogy időről időre írtok nekünk.

Néhány kép az eseményről:

Olvasnivaló:

A PATENT és a 21 Kutatóközpont hivatkozott kutatásának összefoglalója itt érhető el.

A PATENT Egyesület oldalát itt találod.

A PATENT és a 21 Kutatóközpont közös kutatása a reproduktív jogok megítéléséről 2024-ben készült. Erről is beszélünk a podcastban, elolvasni pedig itt tudod az összefoglalót.

