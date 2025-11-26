Ijesztő, hogyan áll a társadalom a bántalmazott nőkhöz

Először kellett magyarázkodnia a belügyminiszternek, mióta felmerült, hogy rendőri mulasztások is történhettek a Szőlő utcai ügyben.
Ez sok idős embernek nagy kihívást jelent: a 74 éves Galina állítása szerint képtelen letenni a nyelvvizsgát, ezért most illegális bevándorlónak számít, és kitoloncolás fenyegeti.
Az előválasztás négy éve is olyan erővel tudta mozgósítani az ellenzéki szavazókat, hogy pár hétre háttérbe szorult a Fidesz. Mit mond el a Tisza erejéről a jelöltállítási folyamat?
Fürst György az egyetlen baloldali politikus, akit a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta letöltendő börtönbüntetésre ítéltek – erre ő is megszökött. De kicsoda az egykori terézvárosi MSZP-s alpolgármester, és mi lett a politikusbűnözők elszámoltatásának ígéretéből?