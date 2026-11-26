Az interjú podcast formában is meghallgatható:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a magyar állam a legrosszabb konstrukciókkal pazarolta a közvagyont a semmire a Fidesz-kormány alatt. Az interjúban arról is beszélt: nem normális országban éltünk az elmúlt 16 évben, és nem fér bele, hogy Feledy Botond a Fidesznek is dolgozott.
A Helyzet: van! legújabb adásában Bábel Vilmossal beszéltünk arról, hogy miket tudtunk meg a kormány és a kormánypárti parlamenti frakció belső viszonyairól.
A magyar gazdaság jó irányba indult a választás óta, a költségvetés hiteles, tartalmaz jobb és baloldali elemeket is, bár a kata visszavezetése fölösleges és káros, ahogy a vagyonadó is. A fejlett világban akkorára nőnek az államadósságok, hogy azt már nem lehet visszafizetni. A kamatok emelkednek, amíg valaki be nem dől. Indul a 444 új műsora, a bigUP.
Mit tudtunk meg a volt miniszterelnök közpénzhez való viszonyáról a Külügyminisztériumtól kiperelt adatokból? Erről beszélgettünk a Helyzet: van! legújabb adásában.
Hogyan szembesült a piliscsabai katolikus közösség azzal, hogy Szűcs Balázs papként több tucat gyereket zaklatott náluk? Miért nem volt sikeres a nyomozás a vélhetően sorozatos elkövetővel szemben? És miután áttelepült Erdélybe, miért nem védik tőle a gyerekeket a helyi hatóságok? Podcast Urfi Péterrel és Kisgergely-Deák Kingával, a piliscsabai katolikus közösség tagjával.