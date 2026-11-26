Zsiday Viktor: Senki ne gondolja, hogy ezeket az adósságokat vissza lehet fizetni

A magyar gazdaság jó irányba indult a választás óta, a költségvetés hiteles, tartalmaz jobb és baloldali elemeket is, bár a kata visszavezetése fölösleges és káros, ahogy a vagyonadó is. A fejlett világban akkorára nőnek az államadósságok, hogy azt már nem lehet visszafizetni. A kamatok emelkednek, amíg valaki be nem dől. Indul a 444 új műsora, a bigUP.