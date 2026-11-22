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Indul a 444 új műsora, a bigUP! A címből az UP-ot talán nem kell magyarázni, a BIG meg nem szakmai, emberi, erkölcsi és egyéb nagyságomra utal (hiszen azokra nincsenek szavak), hanem a „big picture” műfajra vagy micsodára, hogy itten mélyebbre, nagyobbra, jelentősebben próbálunk próbálkozni. Nem mellesleg így átszivárog valami a Borízű hang spontán kialakult jamakaias imázseleméből.





A fejlett országok a hetvenes évek eleje óta akkora államadósságot halmoztak fel, amelyet – figyelembe véve a demográfiai trendeket – ma már képtelenség visszafizetni. Az AI-aranyláz, a tőzsdei őrület, a vállalati kötvénykibocsátások ráadásul tovább emeli a hitelkamatokat, gyorsítva az adóssághegy növekedését. Addig emelkednek a kamatok, amik valaki be nem dől. És mi lehet az államadósságválság megoldása? Pénznyomtatás, pénzügyi elnyomás.

Az új magyar kormány az EU-integráció melletti elköteleződéssel jó irányba indult, a költségvetés hiteles, tartalmaz jobb és baloldali elemeket is, bár KATA visszavezetése fölösleges és káros, ahogy a vagyonadó is. A nagy kérdés, hogy sikerül-e csökkenteni a költségeket annyival, mint amennyivel szeretnék, és hogy a politikai mutyiszféra visszaszorítása mekkora lendületet ad a versenyző vállalkozásoknak.

Zsiday Viktor befektető, gazdasági elemző értékeli a legfontosabb világgazdasági és hazai fejleményeket.

(A felvétel még az Anthropic amerikai AI-cég november 18-i részvénykibocsátása előtt készült. Nem érinti ugyan a lényegi megállapításokat, de a szövegben egy-két helyen még jövőbeni eseményként hivatkozunk a kibocsátásra.)

04:00 A magyar gazdaság kormányváltás után. Nagyot változott az ország megítélése a nemzetközi befektetőknél. (A hivatkozott korábbi, márciusi Zsiday-interjú a 444-en: Az utolsó utáni pilalantban vagyunk.)

07:00 Az uniós pénzek megszerzése fontos, de csak indulásra jó. A költségvetés egyszerre jobboldali és baloldali. A nagy kérdés, hogy a megtakarításokat végig tudja-e vinni.

09:00 A vagyonadó és a KATA visszahozása rossz, a sporttámogatás sok, a rezsicsökkentés káros. De a költségvetés hiteles, megvalósítható, jó alap.

11:00 A KATÁ-val sokan visszaéltek, ezért nem jó ötlet visszahozni. A vagyonadóval hátrányba hozzuk a magyar közép- és nagyvállalkozókat.

16:00 A mutyiszféra visszaszorítása mekkora növekedési lehetőséget teremt?

20:00 Ha a korrupciót fölszámoljuk, talán komolyabb megszorítás nélkül is rendbe lehet tenni a gazdaságot.

23:00 Európa az alligátor állkapcsai között. USA viszi a hightechet, Kína viszi a gépipart. Mi marad?

25:30 Adóssághegyek a fejlett világban. Ezeket már nem lehet visszafizetni.

30:00 Hogy próbálják eltüntetni a japánok a világrekord államadósságukat?

35:00 Ki vesz még államkötvényt? Az évtized trendje: az államkötvénykamatok emelkedése. Nincs annyi megtakarítás a világban, amennyi pénzre igény lenne.

41:00 A nagy korszakváltó technológiai infrastuktúraboomokban mindig túlfejlesztünk. Mindenki tolja ezerrel. Addig emelkednek a kamatok a világban, amíg bajt nem okoz. A kérdés, hogy mi lesz a baj.

44:00 Részvénykibocsátások a csúcson: Space X, Anthropic jön az Open AI. Ez a mánia végét jelezheti.

46:00 Hogy néz ki a „pénzügyi elnyomás”, amire készülnünk kell? A megtakarítók pénzét elveszik. Globális yield curve controll? Vagy le kell zárni a határokat?

49:00 Izlandot 2009-ben bezárták.

52:00 Mindenki szeretne jobb oktatást, több nyugdíjat, jobb egészségügyet, de ezt a gazdaság nem tudja kitermelni. Mindenki érti, hogy nem lehet ennyit költeni, de senki sem akarja, hogy rajta spóroljanak.

55:00 Milyen jól bírja a világgazdaság az olajválságot! Az AI-boom hihetetlen erő, mindent húz magával. Még a magyar exportot is megtolta: a komáromi Cloud Network Technology vágtat.