Indul a 444 új műsora, a bigUP! A címből az UP-ot talán nem kell magyarázni, a BIG meg nem szakmai, emberi, erkölcsi és egyéb nagyságomra utal (hiszen azokra nincsenek szavak), hanem a „big picture” műfajra vagy micsodára, hogy itten mélyebbre, nagyobbra, jelentősebben próbálunk próbálkozni. Nem mellesleg így átszivárog valami a Borízű hang spontán kialakult jamakaias imázseleméből.
A fejlett országok a hetvenes évek eleje óta akkora államadósságot halmoztak fel, amelyet – figyelembe véve a demográfiai trendeket – ma már képtelenség visszafizetni. Az AI-aranyláz, a tőzsdei őrület, a vállalati kötvénykibocsátások ráadásul tovább emeli a hitelkamatokat, gyorsítva az adóssághegy növekedését. Addig emelkednek a kamatok, amik valaki be nem dől. És mi lehet az államadósságválság megoldása? Pénznyomtatás, pénzügyi elnyomás.
Az új magyar kormány az EU-integráció melletti elköteleződéssel jó irányba indult, a költségvetés hiteles, tartalmaz jobb és baloldali elemeket is, bár KATA visszavezetése fölösleges és káros, ahogy a vagyonadó is. A nagy kérdés, hogy sikerül-e csökkenteni a költségeket annyival, mint amennyivel szeretnék, és hogy a politikai mutyiszféra visszaszorítása mekkora lendületet ad a versenyző vállalkozásoknak.
Zsiday Viktor befektető, gazdasági elemző értékeli a legfontosabb világgazdasági és hazai fejleményeket.
(A felvétel még az Anthropic amerikai AI-cég november 18-i részvénykibocsátása előtt készült. Nem érinti ugyan a lényegi megállapításokat, de a szövegben egy-két helyen még jövőbeni eseményként hivatkozunk a kibocsátásra.)
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Jensen Huang nem bírja tovább a Borízú hang nyomását, lemond. A hűtlenség megítélése Kínában. Orbán Áron és Balázs, a magyar Dumb és Dumber. Magyar Péter tartásdíj helyett felszámolja a menstruációs szegénységet.
Jensen Huang nem bírja tovább a Borízú hang nyomását, lemond. A hűtlenség megítélése Kínában. Orbán Áron és Balázs, a magyar Dumb és Dumber. Magyar Péter tartásdíj helyett felszámolja a menstruációs szegénységet.
Magyar Péter egyenesen Dublinból jelentette be, hogy átfogó intézkedéscsomagot kezdeményeznek a nők elleni erőszak minden formájának visszaszorításáért. Nagy az öröm, számít az, hogy miként jutottunk el idáig?