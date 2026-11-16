Borízű hang #294: Elintézve: győri női kézilabda, menstruációs szegénység, Orbán Áron [rövid verzió]

Tyúkól #73: És az nem baj, ha az AI otthon veszi el a munkádat?

Biztos, hogy venned kell a blackfridaynovemberben egy AI-val megspékelt háztartási eszközt? Túl azon, hogy simán lehet, hogy nem spórolsz egy forintot sem, a csomó pénz mellé az adataiddal és akár az időddel is fizetsz. Mi ezektől (IS) parázunk az AI kapcsán.