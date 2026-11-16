Borízű hang #294: Elintézve: győri női kézilabda, menstruációs szegénység, Orbán Áron [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

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Műsorunk a hazai podcastszcéna üde színfoltjaként nyúl a hallgató hóna alá.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Hallgatói oltás. Mao nincs valakinél?
  • 04:40 Jensen Huang nőügyei. Elon Musk legalább nyíltan intézi.
  • 09:10 A hűtlenség társadalmi megítélése Kínában. Franciaországban kötelező megcsalni a feleséged. Minden idők legaszexuálisabb politikai mozgalma. Az utolsó kínai császár homoszexualitása. Mennyire volt prűd Konfuciusz?
  • 13:36 A kínai AI és a hűtlenség. A kínai fodrászkuplerájok. Stella Li a BYD-nél.
  • 17:49 Mikor lesz Jensen Huangból Netflix-sorozat? A bőrdzseki-kollekció.
  • 20:49 Varga Judit esze. Varga Judit, a crossdresser. Jensen Huang élőben lemond.
  • 24:30 Varga Judit esélyei a visszatérésre. A legjobb királydráma az Árpád-ház óta. Kicsit azért trashy! Magyar Péter felszámolja a menstruációs szegénységet.
  • 31:05 Három demens egy stúdióban. Military calisthenics közékorú férfiaknak.
  • 34:00 Ricsi a Közlekedési Múzeumba megy. Vitézy Dávid pályát téveszt.
  • 39:36 A bécsi fiákerbaleset. A New York-i tiltás. Az állítkínzás spektruma: rendőrló, versenyló, drogkereső kutya.
  • 43:12 Boomer ruhadarabok: a téliesített bézbólsapka flipes telefontokkal. Hibrid rendszámok és a budapesti parkolási rendszer.
  • 48:05 Újranyit a Hunky Punky. Italok a hoodból és a mai fiatalok.
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