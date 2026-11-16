Borízű hang #294: Elintézve: győri női kézilabda, menstruációs szegénység, Orbán Áron [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
Műsorunk a hazai podcastszcéna üde színfoltjaként nyúl a hallgató hóna alá.
A Bécsben történt eset után egy osztrák állatvédő szervezet a lovas kocsik betiltását követeli a nagyobb városokban.
Jensen Huang nem bírja tovább a Borízú hang nyomását, lemond. A hűtlenség megítélése Kínában. Orbán Áron és Balázs, a magyar Dumb és Dumber. Magyar Péter tartásdíj helyett felszámolja a menstruációs szegénységet.
A terv szerint az út 2x2 sávos lesz, átépülnek a felüljárók, és az Üllői út végén külön szintre kerül a közút és a vasút.
Jensen Huang nem bírja tovább a Borízú hang nyomását, lemond. A hűtlenség megítélése Kínában. Orbán Áron és Balázs, a magyar Dumb és Dumber. Magyar Péter tartásdíj helyett felszámolja a menstruációs szegénységet.
Magyar Péter egyenesen Dublinból jelentette be, hogy átfogó intézkedéscsomagot kezdeményeznek a nők elleni erőszak minden formájának visszaszorításáért. Nagy az öröm, számít az, hogy miként jutottunk el idáig?
Biztos, hogy venned kell a blackfridaynovemberben egy AI-val megspékelt háztartási eszközt? Túl azon, hogy simán lehet, hogy nem spórolsz egy forintot sem, a csomó pénz mellé az adataiddal és akár az időddel is fizetsz. Mi ezektől (IS) parázunk az AI kapcsán.
Ügynökügyi ügyifogyi. Lázárnak számlázni. Mándoki Leányfalun. Kelemen Hunor regényes gyermekkora – saját bevallása szerint. Winkler George Michaelről álmodik. Uj Péter ügyintéz. Bede Márton életvezetési tanácsokat ad az ügyintézéshez.