Borízű hang #293: Külföldi Viktor és a Buster Keaton-halászlé [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Ügynökmúltjára – saját bevallása szerint – büszke, magabiztosan az ügynökjövőbe tekintő műsorunk az alábbiakról kívánja tájékoztatni a hallgatókat (szigorúan bizalmas):

Forrás
  • 00:00 Tartalomjegyzék. Jó és rossz fedőnevek. Miért nincs Esterházy apja a nyitottaktak.hu-n?
  • 04:16 Korniss Péter vallomása. Feledy Botond kirúgása.
  • 09:23 57-ben aláírni és 2026-ban Lázárnak számlázni.
  • 13:33 December 3: Borízú Live. Jegyek itt.
  • 14:32 Uj Péter harca a biztosítóval.
  • 18:15 Végre mozgolódnak a Kisfaludy-program körül. Félmilliárdos terasz Etyeken. Félmilliárd alatt csak hülyék lopnak.
  • 21:47 Konyókrityó: Terveet Kädet.
  • 27:15 Mandoki Leányfalun. Kelemen Hunor a Wikipedián, saját bevallása szerint.
  • 34:24 Álmiankban George Michael örökké él. Foreign accent syndrome és Külföldi Viktor.
  • 39:30 A Buster Keaton-halászlé.
  • 46:33 Kamukraftsör-armageddon. Karamalz és mannheimi majmos sör.
  • 49:59 Ehető alma bukkant fel Mindszenten.
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