Dávid-Joó Zsanett nyílt levelet írt: ha munkaügyi pert indítana a közmédia ellen, nem lenne helyes, ha közben pályázna a vezetésére is

Miért rúgták ki? Miért pont akkor, amikor? Hogy áll az átvilágítás? Mikor lesz felelősségvállalás? Mi lesz a sminkesekkel? A volt híradós minden kérdést feltett a világon, amit csak tudott.