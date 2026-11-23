Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
A műsorunkhoz mérhetően magas szakmai színvonalú és társadalmi jelentőségű médiatermékek fenntartása mindannyiunk közös érdeke!
Miért rúgták ki? Miért pont akkor, amikor? Hogy áll az átvilágítás? Mikor lesz felelősségvállalás? Mi lesz a sminkesekkel? A volt híradós minden kérdést feltett a világon, amit csak tudott.
Dunatévés akvárium, nőügyek a politikában, fütyi a közbeszédben. A műsorunkhoz mérhetően magas szakmai színvonalú és társadalmi jelentőségű médiatermékek fenntartása mindannyiunk közös érdeke!
1,5 millió embert érint, az élete egy pontján mindenki találkozott vele, és általában szidjuk, mi az? Az eheti podcastban a közétkeztetésről, annak hiányairól, eredményeiről és újításairól beszélgetünk Zoltai Annával, aki a Közétkeztetők, Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke, közegészségügyi-járványügyi felügyelő, és élelmiszer-biztonsági szakmérnök.
Dunatévés akvárium, nőügyek a politikában, fütyi a közbeszédben. A műsorunkhoz mérhetően magas szakmai színvonalú és társadalmi jelentőségű médiatermékek fenntartása mindannyiunk közös érdeke!
Jensen Huang nem bírja tovább a Borízú hang nyomását, lemond. A hűtlenség megítélése Kínában. Orbán Áron és Balázs, a magyar Dumb és Dumber. Magyar Péter tartásdíj helyett felszámolja a menstruációs szegénységet.
Jensen Huang nem bírja tovább a Borízú hang nyomását, lemond. A hűtlenség megítélése Kínában. Orbán Áron és Balázs, a magyar Dumb és Dumber. Magyar Péter tartásdíj helyett felszámolja a menstruációs szegénységet.