Borízű hang #294 [hosszú]: Elintézve: győri női kézilabda, menstruációs szegénység, Orbán Áron

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Műsorunk a hazai podcastszcéna üde színfoltjaként nyúl a hallgató hóna alá.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Hallgatói oltás. Mao nincs valakinél?
  • 04:40 Jensen Huang nőügyei. Elon Musk legalább nyíltan intézi.
  • 09:10 A hűtlenség társadalmi megítélése Kínában. Franciaországban kötelező megcsalni a feleséged. Minden idők legaszexuálisabb politikai mozgalma. Az utolsó kínai császár homoszexualitása. Mennyire volt prűd Konfuciusz?
  • 13:36 A kínai AI és a hűtlenség. A kínai fodrászkuplerájok. Stella Li a BYD-nél.
  • 17:49 Mikor lesz Jensen Huangból Netflix-sorozat? A bőrdzseki-kollekció.
  • 20:49 Varga Judit esze. Varga Judit, a crossdresser. Jensen Huang élőben lemond.
  • 24:30 Varga Judit esélyei a visszatérésre. A legjobb királydráma az Árpád-ház óta. Kicsit azért trashy! Magyar Péter felszámolja a menstruációs szegénységet.
  • 29:36 Orbán Áron hány pont? Dezső András magyarázata. 14 évvel kisebb testvért már nem illik megverni. Ki volt Orbán Áronnál sötétebb a Fideszben?
  • 35:17 Mi és mennyire fáj Csányi Sándornak? Csányi és az áprilisi választás. Pintér Sándor, mint életbiztosítás. Óvatosság az MBH-val.
  • 41:33 Végre összeomlik a győri női kézilabda! Nem a képviselők fizetését kell csökkenteni, hanem Rogán Cecíliáét. A kínai autóipar bedönti a magyar kézilabdát.
  • 46:20 Három demens egy stúdióban. Military calisthenics közékorú férfiaknak.
  • 49:15 Ricsi a Közlekedési Múzeumba megy. Vitézy Dávid pályát téveszt.
  • 54:51 A bécsi fiákerbaleset. A New York-i tiltás. Az állítkínzás spektruma: rendőrló, versenyló, drogkereső kutya.
  • 58:27 Boomer ruhadarabok: a téliesített bézbólsapka flipes telefontokkal. Hibrid rendszámok és a budapesti parkolási rendszer.
  • 63:20 Újranyit a Hunky Punky. Italok a hoodból és a mai fiatalok.

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