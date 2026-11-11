Vitézy Dávid: Elkezdjük a repülőtéri gyorsforgalmi út kibővítését

Döntött a Tisza-kormány a reptéri gyorsforgalmi út átépítését célzó beruházásról, most pedig megkezdik a meglévő tervek engedélyezését, majd megvalósítását, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Hozzátette: a korábbi kormány több mint tíz évig ígérte a bővítést, de ebből semmi sem lett.

Vitézy szerint

„a mai, 2x1 sávos úton egyetlen baleset is teljes útzárat okozhat. Ilyenkor ugyanúgy elakad a repülőtéri 100E busz, mint az autóval vagy taxival a reptérre tartók vagy a Vecsés felől ingázók.”

Fotó: Vitézy Dávid/Facebook

A terv szerint az út 2x2 sávos lesz, átépülnek a felüljárók, és az Üllői út végén külön szintre kerül a közút és a vasút. Az átépítéshez szükséges kisajátítás több mint 300 ingatlant érint. A kivitelezési tendert várhatóan 2027 második felében írja ki a kormány, ezután az előkészítő munkák 2028-ban, majd a nagyobb építkezés 2029-ben indulhat. A miniszter hozzátette: „Sokan ezen az úton szerzik az első benyomásukat Budapestről. Az itt élőknek és az ingázóknak pedig a mindennapjaik része. Itt az ideje rendbe tenni!”