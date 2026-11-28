A vélemények legszélesebb spektrumának fórumot biztosító műsorunk a társadalmi párbeszéd előmozdításának dinamikus bölcsek- és sarokköve.
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A 16 kormányon töltött éven át rasszista hergelésben utazó Fidesz befolyásos politikusának nem ez az első toleranciát hirdető megszólalása a napokban.
A győri önkormányzat azonban csak garanciákkal hajlandó egy összegben elutalni a 100 millió forintot a klub kérésére.
Korszakról korszakra változott az arculat, de valahol mindig problémás maradt. A koncepcióval van a gond? Vagy nem kell minden kákán csomót keresni?
Dunatévés akvárium, nőügyek a politikában, fütyi a közbeszédben. A műsorunkhoz mérhetően magas szakmai színvonalú és társadalmi jelentőségű médiatermékek fenntartása mindannyiunk közös érdeke!
1,5 millió embert érint, az élete egy pontján mindenki találkozott vele, és általában szidjuk, mi az? Az eheti podcastban a közétkeztetésről, annak hiányairól, eredményeiről és újításairól beszélgetünk Zoltai Annával, aki a Közétkeztetők, Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke, közegészségügyi-járványügyi felügyelő, és élelmiszer-biztonsági szakmérnök.
Dunatévés akvárium, nőügyek a politikában, fütyi a közbeszédben. A műsorunkhoz mérhetően magas szakmai színvonalú és társadalmi jelentőségű médiatermékek fenntartása mindannyiunk közös érdeke!