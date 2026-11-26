Bejelentették az új James Bondot, a világ totál kikészült, hogy akkor mostantól Robert Pattinson mindenki munkáját elveszi majd? Mi máshonnan közelítünk, mert szerencsére van házon belül egy ultimate Bond-rajongónk: Ardai Marcell-lel beszélgetünk remek cikke továbbgondolásaként többek közt arról, hogy bűnös szórakozás-e egy-egy régi film újranézése, kell-e feszülni azon, hogy milyen férfiképeket látunk a mozivásznon, és hogy mit várunk az új érától.

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0:20 Szuperszexi adás, n+1: James Bond!

Szuperszexi adás, n+1: James Bond! 2:50 Mindenképpen ajánljuk Marcell cikkét a témában!

Mindenképpen ajánljuk Marcell cikkét a témában! 6:45 Mit várunk el James Bondtól? Nézzük csak meg az elmúlt 60+ év fejlődését!

Mit várunk el James Bondtól? Nézzük csak meg az elmúlt 60+ év fejlődését! 11:30 Békaruha, kacsa, világmegváltás -> minden nő a lába előtt hever.

Békaruha, kacsa, világmegváltás -> minden nő a lába előtt hever. 17:00 Korlenyomatnak mindenképpen tökéletesek ezek a filmek.

Korlenyomatnak mindenképpen tökéletesek ezek a filmek. 18:34 Jól követhetők a változás, de van visszafordulás is.

Jól követhetők a változás, de van visszafordulás is. 22:50 Ez a sorozat elsősorban a férfi nézőket akarja szórakoztatni?

Ez a sorozat elsősorban a férfi nézőket akarja szórakoztatni? 26:00 Nem csak az ideálokról beszélnek ezek a filmek, hanem arról is, hogy milyen a világ, amiben élünk.

Nem csak az ideálokról beszélnek ezek a filmek, hanem arról is, hogy milyen a világ, amiben élünk. 29:08 Na jó, de akkor milyen az a James Bond, amihez kötődni tudunk?

Na jó, de akkor milyen az a James Bond, amihez kötődni tudunk? 34:54 A főcímzenékről érdemes egy kicsit külön is beszélni!

A főcímzenékről érdemes egy kicsit külön is beszélni! 41:30 A férfi beteljesülése: áldozd fel magad!

A férfi beteljesülése: áldozd fel magad! 45:10 Milyen hatással van egy-egy film arra, hogy hogy viselkednek utána a nézők?

Milyen hatással van egy-egy film arra, hogy hogy viselkednek utána a nézők? 55:30 Az aktuális Bondoknak mindig lesz felelősségük abban, hogy mit mutatnak és mit örökítenek tovább.

Az aktuális Bondoknak mindig lesz felelősségük abban, hogy mit mutatnak és mit örökítenek tovább. 58:33 A férfi főszereplőknek tényleg mindig jól kell kinézniük.

A férfi főszereplőknek tényleg mindig jól kell kinézniük. 1:02:28 És te tartasz attól, hogy Robert Pattinson elveszi a munkád??

És te tartasz attól, hogy Robert Pattinson elveszi a munkád?? 1:03:20 Szeretnétek vámpírfilmes podcastot?

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Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444)