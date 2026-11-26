Bejelentették az új James Bondot, a világ totál kikészült, hogy akkor mostantól Robert Pattinson mindenki munkáját elveszi majd? Mi máshonnan közelítünk, mert szerencsére van házon belül egy ultimate Bond-rajongónk: Ardai Marcell-lel beszélgetünk remek cikke továbbgondolásaként többek közt arról, hogy bűnös szórakozás-e egy-egy régi film újranézése, kell-e feszülni azon, hogy milyen férfiképeket látunk a mozivásznon, és hogy mit várunk az új érától.
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Dunatévés akvárium, nőügyek a politikában, fütyi a közbeszédben. A műsorunkhoz mérhetően magas szakmai színvonalú és társadalmi jelentőségű médiatermékek fenntartása mindannyiunk közös érdeke!
1,5 millió embert érint, az élete egy pontján mindenki találkozott vele, és általában szidjuk, mi az? Az eheti podcastban a közétkeztetésről, annak hiányairól, eredményeiről és újításairól beszélgetünk Zoltai Annával, aki a Közétkeztetők, Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke, közegészségügyi-járványügyi felügyelő, és élelmiszer-biztonsági szakmérnök.
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Jensen Huang nem bírja tovább a Borízú hang nyomását, lemond. A hűtlenség megítélése Kínában. Orbán Áron és Balázs, a magyar Dumb és Dumber. Magyar Péter tartásdíj helyett felszámolja a menstruációs szegénységet.