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Az utóbbi pár hétben nem tudtam úgy megnyitni az Instagramot, hogy ne kapjak miniinfarktust egy-egy megtévesztő James Bond-tartalomtól. Miközben naponta érkeztek a teljesen alaptalan szellőztetések, hogy ki hogy teljesített a most már tényleg utolsó utáni screenteszten James Bond posztjára, a rajongó közönség a lehető legpofátlanabb módon endorsolta saját jelöltjeit. Bármerre néztem, ronda AI-szmokingba öltöztetett brit színészeket láttam.

A casting során egész sokáig Callum Turner, Dua Lipa férje tűnt befutónak, hiszen ő Dua Lipa férje, és a végtelen PR-erőforráson túl az is mellette szólt, hogy jó pali, jó kisugárzással, és ennél sokkal többet nem kell tudnia egy James Bond-jelöltnek. Gondoljunk csak George Lazenbyre, aki minden színészi tapasztalat nélkül, reklámmodellként lett Sean Connery utódja.

A befutók közt volt még Jack Lowden, mert játszott már kémet (igen, jó reggelt kívánok, a spy thriller mai napig népszerű műfaj az Egyesült Királyságban, kiadnak vagy évi húszat. Valamirevaló brit színész játszott már kémet!), a Károly király-arcú Josh O’Connor és Nicholas Hoult, akinek az utolsó emlékezetes alakítása a bogárevő Renfield volt.

George Lazenby egyedül az Őfelsége titkosszolgálatában epizódban alakította Bondot. Az excentrikus ausztrál modell túl nagy váltásnak bizonyult Sean Connery után. Fotó: georgelazenbyofficial.com

Ebben a mezőnyben jó darabig erősen Callum Turnernek lejtett a pálya. Majd aztán pár hete a pletykák közt megjelent, hogy Robert Pattinson is esélyes, na akkor én is a pénzéhes amazonos Jeff Bezos nénikéjét emlegettem. Persze érthető, hogy az Amazonnak az utolsó dollárt is ki kell csavarni a sorozatból, mert egyrészt méregdrágán vásárolták meg a kreatív irányítást, másrészt 2035-ben az eredeti irodalmi művek közkincsek lesznek, így kis leegyszerűsítéssel bárki készíthet majd saját James Bond-filmet.

A rajongók többsége morgolódott, köztük én is, hiszen elsőre nem tűnik a legjobb ötletnek pont azt az A-listás sztárt castingolni 007-es ügynöknek, akiről a legtöbb nézőnek az Alkonyat jut eszébe. Pattinson belépése teljesen átírta a versenyt. Már nem az volt a kérdés, hogy ki lesz a következő James Bond, hanem hogy Robert Pattinson lesz-e. Ő lett. És mint minden James Bond-választás után, most is azonnal egymásnak estek a rajongók. Pedig ha egy pillanatra félretesszük, hogy mit gondolunk Pattinsonról, hamar beláthatjuk, hogy tökéletes választás. Vele a sorozat nagy eséllyel megőrzi sikerét.