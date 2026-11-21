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Miért rúgták ki? Miért pont akkor, amikor? Hogy áll az átvilágítás? Mikor lesz felelősségvállalás? Mi lesz a sminkesekkel? A volt híradós minden kérdést feltett a világon, amit csak tudott.
Jensen Huang nem bírja tovább a Borízú hang nyomását, lemond. A hűtlenség megítélése Kínában. Orbán Áron és Balázs, a magyar Dumb és Dumber. Magyar Péter tartásdíj helyett felszámolja a menstruációs szegénységet.
Jensen Huang nem bírja tovább a Borízú hang nyomását, lemond. A hűtlenség megítélése Kínában. Orbán Áron és Balázs, a magyar Dumb és Dumber. Magyar Péter tartásdíj helyett felszámolja a menstruációs szegénységet.
Magyar Péter egyenesen Dublinból jelentette be, hogy átfogó intézkedéscsomagot kezdeményeznek a nők elleni erőszak minden formájának visszaszorításáért. Nagy az öröm, számít az, hogy miként jutottunk el idáig?
Biztos, hogy venned kell a blackfridaynovemberben egy AI-val megspékelt háztartási eszközt? Túl azon, hogy simán lehet, hogy nem spórolsz egy forintot sem, a csomó pénz mellé az adataiddal és akár az időddel is fizetsz. Mi ezektől (IS) parázunk az AI kapcsán.