Tyúkól #73: És az nem baj, ha az AI otthon veszi el a munkádat?

Induljunk ki Zsuzsiék okos mosógépéből, és jussunk el odáig, hogy eldöntsük: tényleg időt spórol-e nekünk az AI. Lennének ötleteink arra, hogy mivel töltenénk a háztartási feladatok elvégzése helyett a szabadidőnket, de ezek a mikroidők egy csomószor nem hasznosíthatók jól. Miközben az folyik a csapból is, hogy az AI elveszi a munkánkat (és tényleg!), addig egy csomóan önként és dalolva adják át neki a mindennapi feladatok elvégzésének lehetőségét, még akkor is, ha egyébként minimális gondolkodást igényelnének, és nem sokat lehet nyerni ezzel időben sem. Általában nem akarjuk, hogy helyettünk döntsön, aztán mégis hagyjuk, hogy helyettünk találjon ki dolgokat.
A munkaerőpiaci kutatások rámutatnak arra is, hogy a nőket nagyobb arányban érinti a veszély, hogy a munkájukat hamarosan AI és algoritmusok látják el. Mi szorongunk ilyenek miatt, és ebben az adásban igyekeztünk összegyűjteni, hogy mik is azok a dolgok ezzel kapcsolatban, amik aggályosak szerintünk. Lehet itt példálózni azzal, hogy az ipari forradalmak idején is hasonló kétségek gyötörhették a társadalmat, de most többről van szó, mint egyszerűen a megterhelő fizikai munkákról; már a gondolkodást igénylő feladatokra is rámennek az algoritmusok.
Írjátok majd meg, hogy ti mire használtatok utoljára AI-t, mi is bevalljuk az adásban!
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Hoztunk néhány statisztikát és olvasnivalót:
Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444)
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Csak annyit akart elérni, hogy Playstation-kontrollerrel irányíthassa saját készülékét, de olyan biztonsági résre bukkant, amivel hozzáfért amerikai, kínai és európai porszívók kameraképéhez és lakásalaprajzaihoz is.
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