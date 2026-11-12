Tyúkól #73: És az nem baj, ha az AI otthon veszi el a munkádat?

podcast

Induljunk ki Zsuzsiék okos mosógépéből, és jussunk el odáig, hogy eldöntsük: tényleg időt spórol-e nekünk az AI. Lennének ötleteink arra, hogy mivel töltenénk a háztartási feladatok elvégzése helyett a szabadidőnket, de ezek a mikroidők egy csomószor nem hasznosíthatók jól. Miközben az folyik a csapból is, hogy az AI elveszi a munkánkat (és tényleg!), addig egy csomóan önként és dalolva adják át neki a mindennapi feladatok elvégzésének lehetőségét, még akkor is, ha egyébként minimális gondolkodást igényelnének, és nem sokat lehet nyerni ezzel időben sem. Általában nem akarjuk, hogy helyettünk döntsön, aztán mégis hagyjuk, hogy helyettünk találjon ki dolgokat.

A munkaerőpiaci kutatások rámutatnak arra is, hogy a nőket nagyobb arányban érinti a veszély, hogy a munkájukat hamarosan AI és algoritmusok látják el. Mi szorongunk ilyenek miatt, és ebben az adásban igyekeztünk összegyűjteni, hogy mik is azok a dolgok ezzel kapcsolatban, amik aggályosak szerintünk. Lehet itt példálózni azzal, hogy az ipari forradalmak idején is hasonló kétségek gyötörhették a társadalmat, de most többről van szó, mint egyszerűen a megterhelő fizikai munkákról; már a gondolkodást igénylő feladatokra is rámennek az algoritmusok.

Írjátok majd meg, hogy ti mire használtatok utoljára AI-t, mi is bevalljuk az adásban!

Bővebben:

  • 00:20 - A 73 egy prímszám, a 21. a sorban!
  • 00:50 - Zsuzsiék vettek egy okos mosógépet, úgyhogy arra gondoltunk, hogy beszéljünk az okoseszközökről és az AI-ról!
  • 04:00 - A robotporszívók AI-val már elég parák.
  • 05:00 - Itt hangzik el a Tyúkól eddigi talán legnagyobb innovációs ötlete – Nóráé amúgy!
  • 09:30 - Csak önáltatás, hogy az okos háztartási gépekkel könnyebb lesz az életünk?
  • 13:30 - Szerintünk para, hogy vannak olyan háztartási gépek, amik már tényleg helyettünk gondolkodnak!
  • 19:10 - Az AI az egyenes út az elkreténesedéshez?
  • 22:40 - Szorongunk, hogy elveszi a munkánkat az AI, de közben meg simán elfogadjuk az AI-jal turbózott háztartási eszközöket.
  • 27:40 - Az ipari forradalmakkal nem érdemes összevetni az AI-forradalmat.
  • 33:34 - Vannak dolgok, amiket nem szeretünk, de muszáj megcsinálni. Nem biztos, hogy baj, hogy az AI nem csinálja meg helyettünk.
  • 37:00 - Behozunk még egy szempontot: az AI terjedése nem ugyanolyan mértékben érinti a nőket, mint a férfiakat.
  • 41:00 - És akkor beszéljünk kicsit az ágensekről is!
  • 45:00 - Szándékos AI-használat!
  • 50:00 - Ja, az sem mindegy, hogy a megspórolt időt mire fordítjuk amúgy.
  • 58:30 - Az AI talán a tervezési képességeinket is megnyirbálja, egyre többször hagyjuk, hogy helyettünk döntsön.
  • 01:03:00 - A probléma amúgy nem is az AI-jal kezdődött, hanem azzal, hogy az okoseszközökkel hazavisszük a munkánkat – teljesen elmosódtak a határok.

Hoztunk néhány statisztikát és olvasnivalót:

  • Így hekkeltek meg 6700 robotporszívót.
  • A nők nagyobb arányban vannak kitéve annak, hogy az AI elveszi a keresetüket biztosító munkájukat.
  • Szilvi emlegetett cikke az AI-slope térnyeréséről.
  • Nóra cikkei arról, hogy törnek világuralomra az AI-ágensek, a kutatók aggályairól az AI-jal kapcsolatban, és muszáj idecitálni az egymást hekkelgető AI-ágensek sztoriját is.
  • Mészáros Juli cikke arról, milyen volt 48 órát AI és AI-funkciók használata nélkül tölteni.
  • Horváth Bence cikke arról, hogy hogyan szabadult el az AI-modellek fejlesztése.
  • A Qubit AI híradójában András és Zsolt kipróbálták az AI-t, ami egy egész szakmát tehet feleslegessé.

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444)

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