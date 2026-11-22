Magyarországon a 19. század végén már létezett közétkeztetés, de csak a második világháború után, azaz 80 éve indult a tömeges menzák korszaka. Az azóta eltelt időszakban nem nagyon volt olyan magyar állampolgár, aki ne vett volna részt valamilyen formában a közétkeztetésben, ami nemcsak az iskolai menzát jelenti, hiszen ide tartozik a börtönök, szociális intézmények, idősotthonok és kórházak ellátása is.

Az elmúlt években a közétkeztetés általában csak negatív hírekkel - korrupciós ügyekkel és ételmérgezésekkel - kerül a hírekbe, pedig kifejezetten pozitív változások is zajlanak az iparágban - a 2022-ben kipróbált, azóta pedig egyre több helyen bevezetett szabadszedéses módszerrel nemcsak az ételpazarlás lett kevesebb, de a diákok és a szülők is elégedettebbek.

A közétkeztetés azonban továbbra is problémás ágazat: naponta körülbelül másfél millió, különböző nemű, korú, társadalmi státuszú és különböző igényekkel rendelkező embert szolgálnak ki az ország egész területén szövevényes rendszerben. Az állami keretet egyes esetekben kiegészítik az önkormányzatok, az oktatási intézmények esetében pedig a szülők. Az oktatási intézmények esetében a fenntartók 2014 óta már nem az önkormányzatok, a menzák működtetése azonban továbbra is az ő feladatuk. Az önkormányzatok kiszervezhetik közbeszerzéssel a közétkeztetést, de saját hatáskörben is megoldhatják a feladatot, ez esetben az alapanyag-beszerzés lesz közbeszerzés-köteles. A legnagyobb cégek mellett az étel származhat kisebb cégektől, engedéllyel rendelkező vendéglátóipari egységektől is, a szabályok viszont egy 2014-es EMMI rendelet alapján mindenkire ugyanazok, mérettől függetlenül.

A 2027-es új költségvetésben több ponton is foglalkoznak a magyar menzával: a Hugonnai Vilma-program 10 milliárd forinttal növeli a kórházi étkeztetésre fordított büdzsét, a Jeney Lajos Iskolafejlesztési program pedig az iskolai menzák színvonalasabbá tételét tűzte a zászlajára.

A mai adásban Zoltai Annával, aki az Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnökével, közegészségügyi-járványügyi felügyelővel, és élelmiszer-biztonsági szakmérnökkel beszélgetünk a közétkeztetés kihívásairól, sikereiről, és a javítandó területekről.

0:00 Intro

0:50 Száraz November és Ottolenghi új könyve

3:10 1,5 millió embert érint és beszélnünk kell róla, mi az?

6:05 Főzőkonyhák, tálalókonyhák, de azt sem tudjuk, hogy ezek országosan milyen kapacitással működnek. Nincs kormányzati felelős, nincs közétkeztetési szakácsképzés

15:50 Minden rendszerhiba ellenére minden gyerek tányérjára kerül étel

21:20 Vajon, ahol az ételért nem kell külön fizetni, ott az ételnek nincs értéke?

25:20 Egyre népszerűbbé váló szabadszedés. Kevesebb pazarlás. Fogyasztási kedv.

35:00 Mélyhűtött dinó falatkák és csomagolt croissant mögött elsősorban az emberhiány áll. Közétkeztetési minőségi minimumot.

39:15 Reggeli tízórainak számító pénzből

45:40 Szabadszedés a kórházakban. 3-4000 forintos napi költségkerettel már színvonalas szolgáltatás lehetne.

50:50 Mit változtatnánk, ha varázspálcánk lenne. Több főzőkonyha vagy cook-chill technológia.

Az Umami a 444 kéthetente jelentkező gasztronómiai podcastja. Szeptembertől indult a második évadunk, aminek első adásában Kárai Dáviddal a gasztro influenszerségről, a másodikban Uj Péterrel Anthony Bourdainről, harmadikban Rosenstein Robival, negyedikben Laki Julival az olívaolajról beszélgettünk (minden korábbi epizód itt megtalálható).

Elindult gasztronómiai cikksorozatunk is, az Umami Extra. Az első részben Nemes Nóra arról ír, hogyan alakítja át a klímaváltozás a magyar mezőgazdaságot, a másodikban pedig arról, hogy hogyan hat ez majd a húsfogyasztásunkra is.

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