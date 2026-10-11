Umami #8: A konyhák Kurt Cobain-Odüsszeusza halálában lett igazi legenda

Eheti podcast epizódunk, amolyan crossover rész, mondhatni egy borízű umami vagy umami ízű bor: Uj Péter volt vendégünk! UP-pal az adásban a most mozikba kerülő Tony című film kapcsán a legendás Anthony Bourdainről beszélgettünk.
Az amerikai séf, író, újságíró és televíziós műsorvezető leginkább arról vált híressé, hogy őszintén, önazonosan és vagányan beszélt az ételekről és a konyha világáról. 1999-ben a New Yorkerben „Ne egyél, amíg ezt el nem olvasod!” című cikkével vált ismertté (amit a közhiedelemmel ellentétben nem egyszerű olvasói levélként küldött be, hanem a New York Timesnál dolgozó anyja ajánlotta szerkesztő kollégájának). Ebben mindenféle belsős-vendéglátós titkokat osztott meg viccesen és kíméletlenül, hogy hétfőn nem szabad halat rendelni, mert az nem friss, hogy aki jól átsütve kéri a húst, az a legrosszabb darabot kapja, hogy a szakácsok utálják a vegetáriánus vendégeket. A New Yorker-cikkből könyvszerződés lett, a Kitchen Confidential 2000-ben jelent meg (magyarul: A konyhafőnök vallomásai; Tercium kiadó, 2004, fordította: Csillag János, Gimes Katalin) és szinte azonnal világsiker lett. Bourdain könyve abba az éttermi világba enged betekintést, ami addig szinte teljesen láthatatlan volt a közönség előtt. Óriási feszültségben, nagy precizitással, hihetetlen fegyelemmel és sebességgel, mégis totális káoszban, folyamatos verbális és fizikai agresszió közepette pörgő szakácsok, pincérek, menedzserek, mosogatók, pékek, beszállítók, mindenféle csodabogarak, különös kalózcsapat, sajátos törvényekkel, kemény figurákkal, sittes arcokkal, kemény drogokkal, kemény bulikkal, másnapokkal. De amikor beindul a szerviz, mindennek passzolnia kell.
A könyve sikere után nem sokkal tévésorozatokat kezdett forgatni: először a Food Network csatornán A Cook's Tour, majd a Travel Chanelen a No Reservations (Fenntartások nélkül) című műsorral vált világszerte ismertté. Legfontosabb sorozata, a több Emmy díjat is elnyert, CNN-es Anthony Bourdain: Parts Unknown (Nem séfnek való vidék) volt, amelyben a világ különböző részeire utazott, helyi emberekkel evett, beszélgetett és a kultúrába engedett bepillantást. Műfajteremtővé vált, ahogy utcai ételeket, családi konyhákat, piacokat és egyszerű helyi fogásokat is ugyanolyan érdeklődéssel mutatott be, mint mások a fehér abroszos magas gasztronómiát. Gyakran politikáról, háborúról, szegénységről, bevándorlásról és az emberek mindennapi életéről is beszélgetett, 2015-ben egy budapesti epizódot is forgatott. Utolsó szerelmével, Asia Argento olasz színésznő-rendezővel 2016-ban találkozott Rómában a Parts Unknown című műsor forgatásán. Amikor Argento az elsők között állt ki a nyilvánosság elé azzal, hogy Harvey Weinstein megerőszakolta, Bourdain a #MeToo mozgalom egyik leghangosabb férfi támogatójává vált és reflektált saját szerepére, ahogyan könyvében dicsőítette a professzionális konyhákban uralkodó hipermaszkulin “bro-kultúrát”. Bourdain 2018-ban egy franciaországi szállodában lett öngyilkos, 61 évesen, barátja, Eric Ripert francia séf találta meg a hotelszobájában.
Bourdain sokakra nagy hatással volt (Kata is nagy rajongója volt) életében és halála után is rengeteg cikk, podcast, megemlékezés, könyv foglalkozott vele, kulturális hatása megkérdőjelezhetetlen. 2021-ben Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain címmel bemutatott dokumentumfilmben az öngyilkossága körüli okokat próbálták a készítők feltárni, a megosztó filmben az archív felvételek mellett barátai, kollégái, családtagjai és azok az emberek is megszólaltak, akik vele dolgoztak.
Ezzel szemben az idén megjelent játékfilm Bourdain életének az elejére koncentrál és szinte teljes mértékben fikciós. A film eseményei A konyhafőnök vallomásainak történetein, figuráin alapszanak, de valóságot inkább csak nyomokban tartalmaznak. A főnökét Antonio Banderas játssza, a fiatal Bourdaint pedig Dominic Sessa.
Az Umami a 444 kéthetente jelentkező gasztronómiai podcastja. Szeptembertől indult a második évadunk, aminek első adásában Kárai Dáviddal a gasztro influenszerségről beszélgettünk (minden korábbi epizód itt megtalálható).
Ha van kérdésetek, tippetek, hozzászólásotok vagy témaötletetek, amiről szívesen hallgatnátok beszélgetést, küldjétek el az umami@444.hu címre!
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Az Umami második évadját Kárai Dáviddal indítjuk. Dávid bloggerből lett influenszer, séf, szakácskönyvszerző – megélhetési influenszer, ahogy ő hivatkozik magára. Amellett, hogy Dávid segítségével bepillantást kapunk a gasztroinfluenszerek munkájába, arról is beszélünk, hogy milyen felelőssége van az internetes véleményvezéreknek, és hogy mennyire érdemes hinni a videós éttermi ajánlóknak.
Anthony Bourdain nyers volt, őszinte, nem félt elmondani a véleményét, és beismerni, ha tévedett. 61 éves korában lett öngyilkos.
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