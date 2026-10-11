Umami #8: A konyhák Kurt Cobain-Odüsszeusza halálában lett igazi legenda

Eheti podcast epizódunk, amolyan crossover rész, mondhatni egy borízű umami vagy umami ízű bor: Uj Péter volt vendégünk! UP-pal az adásban a most mozikba kerülő Tony című film kapcsán a legendás Anthony Bourdainről beszélgettünk.

Az amerikai séf, író, újságíró és televíziós műsorvezető leginkább arról vált híressé, hogy őszintén, önazonosan és vagányan beszélt az ételekről és a konyha világáról. 1999-ben a New Yorkerben „Ne egyél, amíg ezt el nem olvasod!” című cikkével vált ismertté (amit a közhiedelemmel ellentétben nem egyszerű olvasói levélként küldött be, hanem a New York Timesnál dolgozó anyja ajánlotta szerkesztő kollégájának). Ebben mindenféle belsős-vendéglátós titkokat osztott meg viccesen és kíméletlenül, hogy hétfőn nem szabad halat rendelni, mert az nem friss, hogy aki jól átsütve kéri a húst, az a legrosszabb darabot kapja, hogy a szakácsok utálják a vegetáriánus vendégeket. A New Yorker-cikkből könyvszerződés lett, a Kitchen Confidential 2000-ben jelent meg (magyarul: A konyhafőnök vallomásai; Tercium kiadó, 2004, fordította: Csillag János, Gimes Katalin) és szinte azonnal világsiker lett. Bourdain könyve abba az éttermi világba enged betekintést, ami addig szinte teljesen láthatatlan volt a közönség előtt. Óriási feszültségben, nagy precizitással, hihetetlen fegyelemmel és sebességgel, mégis totális káoszban, folyamatos verbális és fizikai agresszió közepette pörgő szakácsok, pincérek, menedzserek, mosogatók, pékek, beszállítók, mindenféle csodabogarak, különös kalózcsapat, sajátos törvényekkel, kemény figurákkal, sittes arcokkal, kemény drogokkal, kemény bulikkal, másnapokkal. De amikor beindul a szerviz, mindennek passzolnia kell.

Anthony Bourdain 2002-ben, a Frankfurti Könyvvásáron, A Cook’s Tour című könyvének német kiadásával. Fotó: ZUCCHI/dpa Picture-Alliance via AFP

A könyve sikere után nem sokkal tévésorozatokat kezdett forgatni: először a Food Network csatornán A Cook's Tour, majd a Travel Chanelen a No Reservations (Fenntartások nélkül) című műsorral vált világszerte ismertté. Legfontosabb sorozata, a több Emmy díjat is elnyert, CNN-es Anthony Bourdain: Parts Unknown (Nem séfnek való vidék) volt, amelyben a világ különböző részeire utazott, helyi emberekkel evett, beszélgetett és a kultúrába engedett bepillantást. Műfajteremtővé vált, ahogy utcai ételeket, családi konyhákat, piacokat és egyszerű helyi fogásokat is ugyanolyan érdeklődéssel mutatott be, mint mások a fehér abroszos magas gasztronómiát. Gyakran politikáról, háborúról, szegénységről, bevándorlásról és az emberek mindennapi életéről is beszélgetett, 2015-ben egy budapesti epizódot is forgatott. Utolsó szerelmével, Asia Argento olasz színésznő-rendezővel 2016-ban találkozott Rómában a Parts Unknown című műsor forgatásán. Amikor Argento az elsők között állt ki a nyilvánosság elé azzal, hogy Harvey Weinstein megerőszakolta, Bourdain a #MeToo mozgalom egyik leghangosabb férfi támogatójává vált és reflektált saját szerepére, ahogyan könyvében dicsőítette a professzionális konyhákban uralkodó hipermaszkulin “bro-kultúrát”. Bourdain 2018-ban egy franciaországi szállodában lett öngyilkos, 61 évesen, barátja, Eric Ripert francia séf találta meg a hotelszobájában.

Bourdain sokakra nagy hatással volt (Kata is nagy rajongója volt) életében és halála után is rengeteg cikk, podcast, megemlékezés, könyv foglalkozott vele, kulturális hatása megkérdőjelezhetetlen. 2021-ben Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain címmel bemutatott dokumentumfilmben az öngyilkossága körüli okokat próbálták a készítők feltárni, a megosztó filmben az archív felvételek mellett barátai, kollégái, családtagjai és azok az emberek is megszólaltak, akik vele dolgoztak.

Kata is elkapta Bourdaint egy szelfire a Parts Unknown budapesti forgatásán. Fotó: Vida Kata

Ezzel szemben az idén megjelent játékfilm Bourdain életének az elejére koncentrál és szinte teljes mértékben fikciós. A film eseményei A konyhafőnök vallomásainak történetein, figuráin alapszanak, de valóságot inkább csak nyomokban tartalmaznak. A főnökét Antonio Banderas játssza, a fiatal Bourdaint pedig Dominic Sessa.

Dominic Sessa és Antonio Banderas a Tony forgatásán. Fotó: ADS Service

0:00 Nóra belebotlott a 3 Michelin csillagos Hiša Franko étterem kistestvérébe

7:10 Vacsorával egybekötött mozizás keretében megnéztük a Tonyt

9:50 Jack Kerouac és J. D. Salinger nyomai Bourdain könyvében

17:30 Egy közép-európai 20 éves, jó tanuló kiscsajt mi fog meg benne

25:50 Tony, mint egész estét szórakoztató film jobb, mint a könyve, de a könyve sokkal jelentősebb

30:00 az underground értelmiségi hős, miközben ebben a könyvében persze piedesztálra is emelte a toxikus és önpusztító konyhai macsó világot

38:50 örökérvényű meglátásai az étterem nyitásról és a mindennapi munkás napokról

45:50 Bourdain valójában a kisodródott író, nem a jól író szakács

49:20 Budapest epizód kivesézése

52:50 Bourdain, mint a bolyongó modern Odüsszeusz

59:20 A kezeletlen depresszió veszélyei - menjetek terápiába

Az Umami a 444 kéthetente jelentkező gasztronómiai podcastja. Szeptembertől indult a második évadunk, aminek első adásában Kárai Dáviddal a gasztro influenszerségről beszélgettünk (minden korábbi epizód itt megtalálható).

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