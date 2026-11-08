Umami #10: Az olívaolaj sztártermék lett, de a termesztés egyre kiszámíthatatlanabb

A rendszerváltás utáni években az egyre nyitottabbá váló ország gyorsan megismerkedett a mediterrán konyhával, a Nyugatra induló magyar turisták legnépszerűbb úticéljai között volt Olaszország és Görögország is. A tévékben pedig feltűntek a – jellemzően angolszász – főzös műsorok, amelyek már az olívaolaolajat mutatták be korszerű konyha alapjaként, ez volt a legfontosabb zsiradék (Jamie Oliver locsolta is mindenre), és ezt ajánlották az újonnan megjelenő szakácskönyvekben, receptoldalakon.
A magyar olíva piac három évtized alatt 161-szereződött! 1992-ben mindössze 14,3 tonna olívaolajat importált Magyarország, addig 2024-ben már több mint 2305 tonnát. Az itthoni beszerzési lehetőségeket azonban jó ideig csak a szupermarketek polcain található nem túl jó minőségű, gyakran avas izű olajok jelentették. A 2000-es évek végén megjelentek azok az úttörő kereskedők, mint Tóth Gusztáv (a pomázi Igazi Olíva tulajdonosa) vagy Giuseppe Scaricamazza (Buono olasz delikátesz), akik már minőségi, gondosan kiválasztott termelői, extra szűz olívaolajakat kínáltak.
Ebben az időszakban indult el Laki Juli és partnere, Tom vállalkozása, a Honest Toil: a Peloponnészoszi-félszigeten lévő kis görög városkából kezdték el a környékről származó (single-origin), hidegen préselt, szűretlen, 100%-ban Koroneiki olívabogyóból készült olajukat értékesíteni.
Az Umami a 444 kéthetente jelentkező gasztronómiai podcastja. Szeptembertől indult a második évadunk, aminek első adásában Kárai Dáviddal a gasztro influenszerségről, a másodikban Uj Péterrel Anthony Bourdainről, harmadikban Rosenstein Robival beszélgettünk (minden korábbi epizód itt megtalálható).
Elindult gasztronómiai cikksorozatunk is, az Umami Extra. Az első részben Nemes Nóra arról ír, hogyan alakítja át a klímaváltozás a magyar mezőgazdaságot, a másodikban pedig arról, hogy hogyan hat ez majd a húsfogyasztásunkra is.
Ha van kérdésetek, tippetek, hozzászólásotok vagy témaötletetek, amiről szívesen hallgatnátok beszélgetést, küldjétek el az umami@444.hu címre!
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Mit eszünk 2040-ben? – második rész. Mi lesz a húsokkal? A baromfi a jövő sztárja, kevesebb sertés, még kevesebb marha. Egyelőre a növényi eredetű műhúsok terjednek, a laborban tenyésztettek drágák. A rovarokat utáljuk, de ultrafeldolgozott ételekben nem vesszük észre. A porított tetű már itt van.
Magyarországon alig találni többgenerációs családi vendéglőt, de a Rosenstein harminc éve állja a sarat. Meg tudták tartani a magyaros és a pesti zsidó klasszikusokat, sőt a hosszú étlapot is, miközben elindultak saját termékekkel, és saját alapanyagokat is termelnek. Vendég: Rosenstein Róbert.
Az Umami második évadját Kárai Dáviddal indítjuk. Dávid bloggerből lett influenszer, séf, szakácskönyvszerző – megélhetési influenszer, ahogy ő hivatkozik magára. Amellett, hogy Dávid segítségével bepillantást kapunk a gasztroinfluenszerek munkájába, arról is beszélünk, hogy milyen felelőssége van az internetes véleményvezéreknek, és hogy mennyire érdemes hinni a videós éttermi ajánlóknak.
Húsz éve még alig ismertük az ázsiai ételeket, ma két pofára esszük a kínait, a szusikat, népkaja lett a pho leves, minden kisközértben kapható humusz. A klíma változása miatt is alakul az étrendünk. Krumplit már alig termelünk, de Lajosmizsén remek a citrom. És mi lesz a hatalmas szántóföldekkel? Indul az Umami Extra.
Anthony Bourdain személyisége, története még halála után nyolc évvel is izgalomban tartja a fél világot. Sűrű történet ez, van benne minden, gimis romantika, keménydrogos gasztrorocksztárság, értelmiségi álomkarrier, médiaglória, és mindemögött örvénylő bűntudat és depresszió.
Kéthetente beszélgetünk a fine dining világától a mezőgazdaságon át a bélflóránkig mindenről, aminek az étkezésünkhöz köze van. Az első adás, amelyben Z generációs szakácsok a vendégek, vasárnaptól lesz hallgatható a 444-en és a szokásos podcastlejátszókban.
Ügynökügyi ügyifogyi. Lázárnak számlázni. Mándoki Leányfalun. Kelemen Hunor regényes gyermekkora – saját bevallása szerint. Winkler George Michaelről álmodik. Uj Péter ügyintéz. Bede Márton életvezetési tanácsokat ad az ügyintézéshez.
Ki jár jobban, ki rosszabbul? Milyen szigorításokkal számoljunk? Milyen hatással lesz mindez a lakáspiacra? És az építőiparra? És még megannyi kínzó kérdés.
Múlt hét pénteken előbb megismertük a harmadik negyedéves GDP-adatot (ami keltett némi csalódást), majd megjelent a jövő évi költségvetés tervezete is. Akkor most örülünk?
Ki mennyit ülne Orbánért? NER-es csődhullám: Nanushka. Rogán Cili hány pont? Mbappé és a Liga becsicskul Kínának. Vas Gereben, Harapófogó Dániel, Maderspach Károlyné, öngyilkosság mozsárágyúval. A Dschingis Khan Mongóliában. Túl olcsó a benzin.