Tyúkól Extra: Jó nagy ígéretcsomagot kaptak a nők, de nem mindegy, mi lesz a vége

November 12-én Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-videóban jelentette be, hogy átfogó intézkedéscsomagot kezdeményeznek a nők elleni erőszak minden formájának visszaszorításáért. Sőt, még ennél is többet.
”Szigorítjuk a büntetőjogszabályokat, fellépünk a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatjuk a szívhangrendeletet, fellépünk a menstruációs szegénység ellen, eltöröljük az esemény utáni tabletta vénykötelességét, megerősítjük a várandós nők támogatását.”
Régóta várjuk ezt. És bár a bejelentés körülményei nem igazán voltak ideálisak, azért van ok az örömre. Persze érdemes megvárni, hogy mi lesz ezekből az ígéretekből. És mikorra.
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