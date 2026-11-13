Tyúkól Extra: Jó nagy ígéretcsomagot kaptak a nők, de nem mindegy, mi lesz a vége

November 12-én Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-videóban jelentette be, hogy átfogó intézkedéscsomagot kezdeményeznek a nők elleni erőszak minden formájának visszaszorításáért. Sőt, még ennél is többet.

”Szigorítjuk a büntetőjogszabályokat, fellépünk a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatjuk a szívhangrendeletet, fellépünk a menstruációs szegénység ellen, eltöröljük az esemény utáni tabletta vénykötelességét, megerősítjük a várandós nők támogatását.”

Régóta várjuk ezt. És bár a bejelentés körülményei nem igazán voltak ideálisak, azért van ok az örömre. Persze érdemes megvárni, hogy mi lesz ezekből az ígéretekből. És mikorra.

Bővebben:

00:40 - Tyúkól extra, mert extra események vannak.

- Tyúkól extra, mert extra események vannak. 01:30 - Az jeles apropó: az Isztambuli Egyezmény ratifikálásának ígérete.

- Az jeles apropó: az Isztambuli Egyezmény ratifikálásának ígérete. 03:40 - Megpróbáljuk összefoglalni, az elmúlt hónapokban mennyi minden történt ezzel kapcsolatban.

- Megpróbáljuk összefoglalni, az elmúlt hónapokban mennyi minden történt ezzel kapcsolatban. 12:15 - Tényleg többet jelent a nemzetközi egyezményeknél a társadalmi odafigyelés? Vagy ez csupán felelősséghárítás?

- Tényleg többet jelent a nemzetközi egyezményeknél a társadalmi odafigyelés? Vagy ez csupán felelősséghárítás? 22:35 - Hát ha valamire nem számítottunk, akkor az ez.

- Hát ha valamire nem számítottunk, akkor az ez. 31:30 - Teljesen érthető, hogy egy ilyen intézkedéscsomag, nopláne a ratifikáció előkészítést igényel. De menet közben hol volt a tájékoztatás?

- Teljesen érthető, hogy egy ilyen intézkedéscsomag, nopláne a ratifikáció előkészítést igényel. De menet közben hol volt a tájékoztatás? 38:00 - Lényeg a lényeg: örülünk. De mit jelent pontosan mindaz, amit bejelentettek?

- Lényeg a lényeg: örülünk. De mit jelent pontosan mindaz, amit bejelentettek? 53:40 - Az összkép remek, most már nem lehet visszafordulni. De az sem mindegy, hogy megy végig a kormány a magának kijelölt úton. Meg az sem, hogy közben hallgatnak-e a visszajelzésekre.

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