A magyar politikatörténet újabb nagy pillanata: így kapott össze nyilvánosan a gyerektartáson a miniszterelnök és az egykori igazságügyi miniszter

Délután még úgy tűnt, Orbán Áron letartóztatása lesz a nap legnagyobb eseménye, hiszen ilyesmi még nem fordult elő (egykori) magyar miniszterelnök testvérével.
Aztán, miután Varga Judit, az Orbán-kormány igazságügyi minisztere elkezdte volt férjét, Magyar Péter miniszterelnököt szapulni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság meghallgatásán, váratlan fordulatot hozott az este.
Ezt a cikket is elolvashatod, de rengeteg újdonság is vár rád a következő hónapokban előfizetőként.Már előfizetőnk vagy?
Lehallgatás, elmaradt tartásdíj, Tavaszi szél, Magyar Péter-i pokol - a volt igazságügy miniszter sok témát felhozott, amikor a Völner-Schadl-ügyről kérdezték a parlamentben. Az újságíróktól közben bocsánatkérést vár.
Varga Judit többször is kitért a vizsgálóbizottsági meghallgatásán volt férjére. A miniszterelnök azt írta, ő igyekszik csak a szépre emlékezni.
A volt igazságügyi miniszter hosszan beszélt Magyar Péter miniszterelnökről, a volt férjéről, aki szerinte gúnyolta és kinevette őt. Szándékai szerint még hosszabban beszélt volna róla, de a bizottság tiszás tagjai úgy érezték, ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz.
De, úgy tűnik, az ÖT műsorvezetője, aki több hónap szünet után tért vissza, a körülményekhez képest jól van.
A volt igazságügyi miniszter megköszönte az imákat, és elmondta, hogy bocsánatkérést vár a „jelenlévő baloldali mainstream sajtóorgánumoktól.”
A miniszterelnök testvére egy hónapra előzetesben marad, Orbán Áron élettársa esetében is így döntött a bíróság. A harmadik gyanúsítottat bűnügyi felügyelet alá helyezték, a negyedik gyanúsított pedig szabadlábon védekezhet.
A miniszterelnök a Telex cikke alá kommentelt, miután a lap megírta, hogy a volt köztársasági elnököknek jövőre is járhat a jótékonysági keret.