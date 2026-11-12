A magyar politikatörténet újabb nagy pillanata: így kapott össze nyilvánosan a gyerektartáson a miniszterelnök és az egykori igazságügyi miniszter

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Délután még úgy tűnt, Orbán Áron letartóztatása lesz a nap legnagyobb eseménye, hiszen ilyesmi még nem fordult elő (egykori) magyar miniszterelnök testvérével.

Aztán, miután Varga Judit, az Orbán-kormány igazságügyi minisztere elkezdte volt férjét, Magyar Péter miniszterelnököt szapulni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság meghallgatásán, váratlan fordulatot hozott az este.