Varga Judit: Agyonhallgatták a jótetteimet

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  • A parlamenti meghallgatása előtt válaszok helyett Varga Judit azt követelte a sajtótól, hogy tőle kérjen bocsánatot, mert szerinte akkor sem volt köze a Völner-Schadl-ügyhöz, ha annak az egyik vádlottja épp az ő helyettese volt.
  • A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságnak hosszan beszélt volt férjéről, Magyar Péterről és az általa készített hangfelvételről, ami Varga szerint manipulált volt.
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