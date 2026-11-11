Mit írt a 444, amikor Varga Juditék aggódva várták a cikkeinket a minisztériumban?

Volt egy időszak Varga Judit minisztersége idején, amikor az Igazságügyi Minisztériumban azt várták, hogy mi jelenik meg a 444 cikkeiben. Erről a volt miniszter a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt beszélt. A meghallgatáson elsősorban a Völner-Schadl-ügyről kérdezték, ekkor került elő cikksorozatunk.
„Mindannyian emlékszünk a 2021-22-es évekre, és itt a sajtónak ebben nagy sara van, hogy érdekes módon a nyomozati iratokat, amikor a gyanúsítottak és a védőik ezt megkapták, valahogy megszerezte a 444” - mondta a volt miniszter. Elmondása szerint kifejezetten zavarta, hogy miközben erről volt szó a nyilvánosságban, ők nem látták a nyomozati iratokat.
„Én még soha nem láttam a Völner-Schadl-ügy vádiratát például. Én a sajtóból rakom össze. Maguk szerint ez így normális, hogy a 444-nek megvan a teljes nyomozati irat?” - kérdezte a bizottság előtt Varga Judit, aki szerint kiszolgáltatottságot éreztek a minisztériumban, ahol minden nap azt várták, éppen melyik kollégájuk neve fog megjelenni.
Az említett cikksorozat 2022 januárban indult, miután eljutott hozzánk 1734 oldal nyomozati irat. Azelőtt a nyilvánosság alapvetően annyit tudott az ügyről, hogy Varga Judit helyettesét, Völner Pált korrupciós ügyben gyanúsították meg, mert rendszeresen kenőpénzt vehetett át Végrehajtó Kamara vezetőjétől, Schadl Györgytől. Völner volt az addigi legmagasabb rangú kormányzati figura, akit korrupcióval gyanúsítottak. Ez önmagában is súlyos volt, cikkeinkből viszont kirajzolódott, hogy az ügy ennél többről szól.
Az első cikkben bemutattuk, hogy Schadl György hogyan intézett egyetemi vizsgákat Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak - vagyis nemcsak Völner Pállal, hanem más minisztériumokkal is volt kapcsolata.
A második cikkben a nyomozati iratok alapján azt mutattuk be, milyen nyíltsággal beszélt telefonon Völner és Schadl a bizniszeikről, mintha egyáltalán nem féltek volna a lebukástól. Annyira sérthetetlennek érezték magukat, hogy Schadl a minisztérium bejáratánál adott át Völnernek hárommillió forintot, máskor az irodájába vitte egy üveg ital kíséretében. Erre a működésre mondja azt most Varga Judit, hogy Völner Pál főnökeként erről neki semmit nem kellett tudnia.
Megírtuk azt is, hogy Schadl György ki akart szorítani egy másik végrehajtót a praxisából, de úgy érezte, hogy egy bíró akadályozza ebben. Ezért bosszúhadjáratot indított a bíró ellen, és a lehallgatási jegyzőkönyvek alapján elérte, hogy az igazságszolgáltatás legfelső szintjén is fogadják. Schadl egyébként a leghallgatások szerint félmilliós kenőpénzt ajánlott, hogy ne vegyék észre siófoki házának szabálytalan átépítését, azon pedig kiborult, amikor elvesztette a kék villogóját. Vallomások alapján bemutattuk azt is, hogyan működött a korrupt rendszer a végrehajtók szintjén.
A mostani meghallgatáson Varga Judit arról beszélt, szerinte olyan kollégájának a neve is bekerült a nyilvánosságba, aki nem csinál semmit. „Az a kolléga egyébként egyáltalán nem csinált semmit, és éppen a vádiratnak nem is lett aztán a része, de sajnos ezt az egész csomagot odaadták, sajnos ez az eljárás része, és nekünk nem volt jogunk ez ellen tiltakozni.”
Azokban a hónapokban viszont, amikor igyekeztünk megszólaltatni az ügy szabadlábon lévő kulcsfiguráit, Varga Judit érdemben nem válaszolt kérdéseinkre, és bár azt ígérte, interjút ad, ez hosszas próbálkozás után sem jött össze. Egy alkalommal sikerült megszólaltatnunk egy nyilvános rendezvény után, akkor a hivatalosan kiadott közleményére hivatkozott:
Az ügyet a Magyar Jeti adásában foglaltuk össze:
Az ügy részleteit a cikksorozaton dolgozó újságírók közül Miklósi Gábor, Szurovecz Illés és Horváth Bence podcastban is átbeszélték.
A meghallgatáson Varga Judit azt a kérdést is feszegette, honnan lehettek meg nekünk ezek az iratok. Mivel ez már a megjelenés idején is érdekelte az embereket, Miklósi Gábor ki is tért erre egyik cikkében:
„Honnan vannak az iratok, és miért kaptuk őket?
Nem a postaládáink valamelyikében landolt egy azonosíthatatlan feladótól, hanem személyesen egy olyan embertől kaptuk, akinek a büntetőeljárás egy pontján törvényes és átlátható módon a birtokába került, és úgy találta, hogy a tartalma a nyilvánosságra tartozik. Megkereste a 444-et, és odaadta, hogy kezdjünk vele, amit akarunk.”
Ugyanebben a cikkben jelezte azt is, hogy a hozzánk eljutott nyomozati anyag nem teljes, és egyértelmű jelek mutatnak arra, több ponton belenyúlhattak.
A Völner-Schadl ügy nyomozati anyagának magas színvonalú feldolgozásáért a 444 szerkesztősége 2022 márciusban Magyar Sajtódíjat kapott.
A kormányhivatal megkeresésünkre elárulta: kirúgták a megkörnyékezett ügyintézőt.
Honnan kaptuk a dossziét, és kinek állhatott érdekében, hogy nyilvánosságra kerüljön? Mi hiányzik a nyomozati iratokból? És mit nem írtunk meg, pedig benne van?
A volt igazságügyi miniszter hosszan beszélt Magyar Péter miniszterelnökről, a volt férjéről, aki szerinte gúnyolta és kinevette őt. Szándékai szerint még hosszabban beszélt volna róla, de a bizottság tiszás tagjai úgy érezték, ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz.
Ő adott eddig engedélyt, hogy a korrupciót kutató újságírókat lehallgassa a hatalom, de most őt érte utol a titkos nyomozás. Orbán lebukott bibós társának gyorsportréja.
Kormánytól független újságíróként gyakorlatilag lehetetlen érdemben megszólaltatni az igazságügyi minisztert a helyettese korrupciós ügyéről. Megpróbáltuk, egy hónapos hercehurca után buktunk bele.
A Völner-Schadl ügy nyomozati anyagának magas színvonalú feldolgozásáért kaptuk az elismerést a Magyar Újságírók Országos Szövetségétől.
A jogi diplomához hosszú és gyötrelmes út vezet, legendásan sokat kell biflázni. Aki jóban volt Schadl Györggyel, a végrehajtói kamara elnökével, annak viszont minimális tudás is elég volt. Vagy oda se kellett ballagnia. És még a vizsgára jelentkezést is elintézték neki.
Schadl György egy útjában lévő bíró kicsinálásával is megpróbálkozott. A Völner-iratokat feldolgozó sorozatunkban most azt mutatjuk meg, milyen messze sikerült eljutnia.
A vád szerint a Völner Pál segítségével kinevezett végrehajtóknak százmilliókat kellett visszaosztaniuk Schadl Györgynek, aki amolyan modern hűbérúrként rendelkezett velük. A vallomások családi drámákra is utalnak.
Völner Pál és Schadl György olyan nyíltan egyeztettek telefonon a kenőpénzről és az üzletekről, mintha egyáltalán nem féltek volna a lebukástól. Volt, hogy Schadl egyenesen a minisztériumhoz, máskor Völner ügyvédi irodájába vitte a pénzt, egy ital kíséretében. Sorozatunk második része.
A Völner-ügy kulcsfigurája, Schadl György a lehallgatott beszélgetéseiben akkor tűnt a legmérgesebbnek, amikor belefutott egy közúti ellenőrzésbe, és kiderült, hogy jogtalanul használja a kék villogót. Ezt eleve egy magán-mentőszolgálat ügyvezetőjével összejátszva rakta fel a kocsira, és minden követ megmozgatott, hogy a buszsáv királya maradhasson.