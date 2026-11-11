Mit írt a 444, amikor Varga Juditék aggódva várták a cikkeinket a minisztériumban?

Volt egy időszak Varga Judit minisztersége idején, amikor az Igazságügyi Minisztériumban azt várták, hogy mi jelenik meg a 444 cikkeiben. Erről a volt miniszter a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt beszélt. A meghallgatáson elsősorban a Völner-Schadl-ügyről kérdezték, ekkor került elő cikksorozatunk.

Varga Judit a bizottság előtt. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

„Mindannyian emlékszünk a 2021-22-es évekre, és itt a sajtónak ebben nagy sara van, hogy érdekes módon a nyomozati iratokat, amikor a gyanúsítottak és a védőik ezt megkapták, valahogy megszerezte a 444” - mondta a volt miniszter. Elmondása szerint kifejezetten zavarta, hogy miközben erről volt szó a nyilvánosságban, ők nem látták a nyomozati iratokat.

„Én még soha nem láttam a Völner-Schadl-ügy vádiratát például. Én a sajtóból rakom össze. Maguk szerint ez így normális, hogy a 444-nek megvan a teljes nyomozati irat?” - kérdezte a bizottság előtt Varga Judit, aki szerint kiszolgáltatottságot éreztek a minisztériumban, ahol minden nap azt várták, éppen melyik kollégájuk neve fog megjelenni.

Völnerrel indult, de nem nála állt meg az ügy

Az említett cikksorozat 2022 januárban indult, miután eljutott hozzánk 1734 oldal nyomozati irat. Azelőtt a nyilvánosság alapvetően annyit tudott az ügyről, hogy Varga Judit helyettesét, Völner Pált korrupciós ügyben gyanúsították meg, mert rendszeresen kenőpénzt vehetett át Végrehajtó Kamara vezetőjétől, Schadl Györgytől. Völner volt az addigi legmagasabb rangú kormányzati figura, akit korrupcióval gyanúsítottak. Ez önmagában is súlyos volt, cikkeinkből viszont kirajzolódott, hogy az ügy ennél többről szól.

Az első cikkben bemutattuk, hogy Schadl György hogyan intézett egyetemi vizsgákat Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak - vagyis nemcsak Völner Pállal, hanem más minisztériumokkal is volt kapcsolata.

Völner Pál. Fotó: Németh Dániel/444

A második cikkben a nyomozati iratok alapján azt mutattuk be, milyen nyíltsággal beszélt telefonon Völner és Schadl a bizniszeikről, mintha egyáltalán nem féltek volna a lebukástól. Annyira sérthetetlennek érezték magukat, hogy Schadl a minisztérium bejáratánál adott át Völnernek hárommillió forintot, máskor az irodájába vitte egy üveg ital kíséretében. Erre a működésre mondja azt most Varga Judit, hogy Völner Pál főnökeként erről neki semmit nem kellett tudnia.

Megírtuk azt is, hogy Schadl György ki akart szorítani egy másik végrehajtót a praxisából, de úgy érezte, hogy egy bíró akadályozza ebben. Ezért bosszúhadjáratot indított a bíró ellen, és a lehallgatási jegyzőkönyvek alapján elérte, hogy az igazságszolgáltatás legfelső szintjén is fogadják. Schadl egyébként a leghallgatások szerint félmilliós kenőpénzt ajánlott, hogy ne vegyék észre siófoki házának szabálytalan átépítését, azon pedig kiborult, amikor elvesztette a kék villogóját. Vallomások alapján bemutattuk azt is, hogyan működött a korrupt rendszer a végrehajtók szintjén.

Nem igyekeztek tisztázni az ügyet

A mostani meghallgatáson Varga Judit arról beszélt, szerinte olyan kollégájának a neve is bekerült a nyilvánosságba, aki nem csinál semmit. „Az a kolléga egyébként egyáltalán nem csinált semmit, és éppen a vádiratnak nem is lett aztán a része, de sajnos ezt az egész csomagot odaadták, sajnos ez az eljárás része, és nekünk nem volt jogunk ez ellen tiltakozni.”

Azokban a hónapokban viszont, amikor igyekeztünk megszólaltatni az ügy szabadlábon lévő kulcsfiguráit, Varga Judit érdemben nem válaszolt kérdéseinkre, és bár azt ígérte, interjút ad, ez hosszas próbálkozás után sem jött össze. Egy alkalommal sikerült megszólaltatnunk egy nyilvános rendezvény után, akkor a hivatalosan kiadott közleményére hivatkozott:

Az ügyet a Magyar Jeti adásában foglaltuk össze:

Az ügy részleteit a cikksorozaton dolgozó újságírók közül Miklósi Gábor, Szurovecz Illés és Horváth Bence podcastban is átbeszélték.

A meghallgatáson Varga Judit azt a kérdést is feszegette, honnan lehettek meg nekünk ezek az iratok. Mivel ez már a megjelenés idején is érdekelte az embereket, Miklósi Gábor ki is tért erre egyik cikkében:

„Honnan vannak az iratok, és miért kaptuk őket?

Nem a postaládáink valamelyikében landolt egy azonosíthatatlan feladótól, hanem személyesen egy olyan embertől kaptuk, akinek a büntetőeljárás egy pontján törvényes és átlátható módon a birtokába került, és úgy találta, hogy a tartalma a nyilvánosságra tartozik. Megkereste a 444-et, és odaadta, hogy kezdjünk vele, amit akarunk.”

Ugyanebben a cikkben jelezte azt is, hogy a hozzánk eljutott nyomozati anyag nem teljes, és egyértelmű jelek mutatnak arra, több ponton belenyúlhattak.

A Völner-Schadl ügy nyomozati anyagának magas színvonalú feldolgozásáért a 444 szerkesztősége 2022 márciusban Magyar Sajtódíjat kapott.