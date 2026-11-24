Van, aki lubickol a miniszterségben, van, akinek nehezebben megy az átállás a közszférás működésre. A kormányüléseken Magyar Péter felkészülten és konfrontatívan szórja a keresztkérdéseket, a miniszterek néha iskolai feleltetésen érzik magukat.
A Médiatanács fideszes és KDNP-s tagjának megválasztása Signalon úszott el, Kaprinyák Tibornál pedig nem csak a luxusvadászatairól készült fotók verték ki a biztosítékot. Cikksorozatunk második része, ezúttal a Tisza-frakció belső ügyeiről.
A magyar gazdaság jó irányba indult a választás óta, a költségvetés hiteles, tartalmaz jobb és baloldali elemeket is, bár a kata visszavezetése fölösleges és káros, ahogy a vagyonadó is. A fejlett világban akkorára nőnek az államadósságok, hogy azt már nem lehet visszafizetni. A kamatok emelkednek, amíg valaki be nem dől. Indul a 444 új műsora, a bigUP.
Mit tudtunk meg a volt miniszterelnök közpénzhez való viszonyáról a Külügyminisztériumtól kiperelt adatokból? Erről beszélgettünk a Helyzet: van! legújabb adásában.
Hogyan szembesült a piliscsabai katolikus közösség azzal, hogy Szűcs Balázs papként több tucat gyereket zaklatott náluk? Miért nem volt sikeres a nyomozás a vélhetően sorozatos elkövetővel szemben? És miután áttelepült Erdélybe, miért nem védik tőle a gyerekeket a helyi hatóságok? Podcast Urfi Péterrel és Kisgergely-Deák Kingával, a piliscsabai katolikus közösség tagjával.
Tartozom a magyar embereknek annyival, hogy az ő elvesztegetett tizenhat évükkel szembesítem a felelősöket, mondta a miniszterelnök a parlamentben. A Seszták-ügyben előkerült pénzek olyan hangulatot hoztak a parlamentbe, hogy azzal a házelnök is alig tudott mit kezdeni.