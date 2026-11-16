Elszabadultak az indulatok a parlamentben a Seszták-botrány után

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  • A napirend előtti vita a Seszták-ügy fejleményeitől volt hangos.
  • Magyar Péter bocsánatkérésre szólította a fideszeseket és a KDNP-seket, majd eljutott odáig, a Fidesznek vége.
  • Sőt, szerinte már a Mi Hazánk is felszállt a süllyedő hajóra.
  • Az ellenzéki képviselők visszautasították a miniszterelnök szavait, a házelnök alig tudott rendet tartani.
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