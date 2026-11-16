Elszabadultak az indulatok a parlamentben a Seszták-botrány után

13 év várakozás után jön a GTA VI, de miért őrül meg érte az egész világ?

Napokon belül megjelenik minden idők talán legjobban várt videojátéka, a GTA VI. De hogyan lett egy autólopós játékból százmilliókat megmozgató popkulturális esemény? És mit tud még kifigurázni Amerikából, amikor a valóság már lassan abszurdabb, mint maga a GTA?