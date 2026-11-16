Magyar a fideszes képviselőkhöz: Ennek a történetnek itt a vége

Magyar Péter azzal kezdte a viszontválaszát, hogy a Fidesz 38 évet élt, "vége van". Szerinte a párt menthetetlen, mert egy ilyen eset után Bóka nem bocsánatkéréssel kezdte. "Azt gondolják, hogy ezek után még lesz magyar ember, aki önökre fog szavazni?"

Magyar szerint Toroczkait leszámítva még a Mi Hazánk szavazói is megdöbbentek, amikor meglátták a rengeteg lefoglalt pénzt az asztalon. A Fidesz viszont ezek után mindenről beszél, csak a bocsánatkérés nem hagyja el a szájukat. "Bóka János a Fidesz csődbiztosa, Retkes Attilája, aki lekapcsolja a lámpát."

De ez valószínűleg a Mi Hazánk végét is jelenti, mert Toroczkai még felkapaszkodott a Fidesz-KDNP eresztő csónakjába. Nem gondolja, hogy Toroczkainak az lenne a feladata, hogy megvédje a maffiózókat. Toroczkai a Fidesz újdonsult üdvöskéje, aki a párt alá fekszik, és szánalmas hazugságokkal próbálja elterelni a figyelmet. "Ön megvédte a maffiát, a cosa nostrát."

Magyar szerint a rendszerváltás óta most először van valódi számonkérés. Toroczkai bebizonyította, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk egy brancs. "Fáj önnek, hogy lett 6,5 milliárd közpénz, amit lehet vízügyi beruházásokra költeni?" Magyar arra kérte Toroczkait, hogy legközelebb oroszul mondja el a felszólalását.

A miniszterelnök Rétvárinak azt mondta, hogy szégyelljék magukat. A Fidesznek és a KDNP-nek egyetlen esélye lett volna a megmaradásra, ha a választás után kidobják a bűnözőket a pártból. Szerinte Rétvári a váci álcivil szervezetekkel ellopta a magyar emberek pénzét. "Ez az ön NKA-ügye."