Magyar a fideszes képviselőkhöz: Ennek a történetnek itt a vége

Magyar Péter szót kért, de nem kapott
Ezzel a mozzanattal zárult a napirend előtti felszólalások sora.
A parlament a 2027-es költségvetés tárgyalásával folytatódik, mi búcsúzunk.
Ezzel a mozzanattal zárult a napirend előtti felszólalások sora.
A parlament a 2027-es költségvetés tárgyalásával folytatódik, mi búcsúzunk.
Toroczkai László személyes érintettség miatt kért szót. Visszautasítja, hogy a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottságban megvédte volna Völner Pált. Ezután Forsthoffer Ágnes elvette tőle a szót.
A tiszás Jójárt Erika a Fidesz-frakcióhoz szólva azt mondta: a megtalált és meg nem talált milliárdok arról a területről is hiányzik, amiről ő beszélni akar, ez pedig a koraszülések kérdése. Jókárt gyermeke is jóval korábban érkezett, rábízta magát az ebben az ágazatban dolgozókra, nekik üzeni: „Köszönöm”.
Hegedűs Zsolt azt köszönte meg Jójárt Erikának, hogy megosztotta történetét a koraszülöttek világnapján. Az egészségügyi miniszter a koraszülötteket a legnagyobb küzdőknek nevezte. Néhány évtizede az egy kilogramm alattiaknak alig volt esélye a túlélésre, most az 500 gramm, vagy az alatti babáknak is van esélyük egy teljes értékű életre.
Magyar Péter megnézte a fidesz.hu-t, és még mindig rajta van Seszták Miklós és Orbán Áron. "Önök fel tudták törni a Tisza Világ applikációt. Segítsünk?" Ha Bóka lemondásra szólította fel Sesztákot, akkor miért nem szedték le a holnapról?
Magyar szerint Bókának jogászként tudnia kellene, hogy nyomozás közben nem lehet a bűnjelekről beszámolni, és azt is, hogy bűnszervezet esetében a bűnözők felosztják a szerepeket. Ezért természetes, hogy a nyomozóhatóság vezetője egyelőre nem oszt meg több részletet. Ha a Fidesz időben bocsánatot kér, talán még 5 százalék felett maradhat a támogatottsága.
A miniszterelnök szerint egyértelművé vált, hogy Toroczkai alkalmatlan a végrahajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetésére, mert megvédte Varga Juditot.
Bóka szerint Magyar célpontokat jelölt ki a hatóságoknak, a következő célpont az ÁSZ elnöke, a miniszterelnök volt feleségének élettársa. Ugyanez volt az elmúlt hetekben, hónapokban is. A fideszes frakcióvezető szintén célpontnak jelölte ki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára vezetőjét is.
Bóka azt is a miniszterelnök fejére olvasta, hogy Magyar korábban arról beszélt, hogy Rogán emberei bementek az ügyészégre. Ezek után a végrehajtási bizottság ülésén megdőlt ez a választási konteó. Ez a második ilyen ügy, az első a Zsolti bácsi-ügy volt.
A végrehajtási bizottság ülésén az viszont kiderült, hogy Magyar mást mondott a hatságoknak és a nyilvánosságnak. Ilyenkor szokott előkerülni valami, most az elásott pénzről készült felvételek. Bóka emlékeztet rá: Magyar szerint ez Seszták pénze, Unger Anna szerint viszont nem tudni, kinek a pénze. Vagyis előbb született meg a politikai ítélet, és azt akarják, az ellenzéket is a Tisza nevezze ki, de ők nem lesznek őfelsége ellenzéke.
Magyar Péter szerint óriási találat, hogy Máthé Zsuzsa egy 2020-as bejegyzést olvasott fel Varga Judit oldaláról. Azt kérdezte a KDNP-s képviselőtől, őt nem zavarja-e, hogy évente több mint 50 magyar nő hal meg kapcsolati erőszak miatt. Szerinte ha Máthé támogatásról beszél, akkor támogassa a Tisza jogszabálycsomagját. A Tisza segíteni szeretne a magyar nőknek szigorú, de emberséges szabályokkal. Számítanak Máthé támogatására.
Magyar szerint Máthé Seszták frakciójában ül, ezért bocsánatot kell kérnie. Ez nem kollektív bűnösség, hanem politikai felelősség.
Bocsánatot kérni az ember azért tud, amit elkövetett, mondta a KDNP-s Máthé Zsuzsa, aki szerint ahogy kollektív bűnösség, úgy kollektív bocsánatkérdés sincs. Határozott igen a nők védelmére, és határozott nem a gender ideológiára, idézte Máthé Magyar Péternek egy korábbi, az isztambuli egyezményt bíráló 2020-as Facebook-posztját.
Máthé szerint ugyanaz a politikai elit, amelyik diadalittasan ratifikálta az isztambuli egyezményt, tágra nyitotta az sajtót az illegális bevándorlók előtt, ezért nem tudnak a nők egyes európai nagyvárosokban sötétedés után kimenni az utcára.
Magyar azt válaszolta, hogy a Tisza elítéli a civilek elleni erőszakot, bárhol is történik a világon. A Gázai övezetben alkalmazott erőszakot is.
Szerinte Toroczkain kívül mindenki örül a női jogokkal kapcsolatos jogszabálycsomagnak. Magyar kevésnek tartja az isztambuli egyezményt, egy erőteljesebb csomag mellett érvelt, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet modernebb jogszabályokat alkotni. Nem tudja, miért baj Toroczkainak, hogy érdemi segítséget nyújtanak a várandós nőknek. Dúró Dórának pedig azt üzente, hogy az esemény utáni tablettával pedig több ezer abortuszt lehetett volna megakadályozni, semmi köze az abortusztablettához.
A Mi Hazánk frakcióvezetője arra kérte Magyart és Schummert, hogy ne hazudjanak, pártja mindig is a korrupció ellen harcolt. Seszták mentelmi jogának felfüggesztését is megszavazták, az ilyen politikusbűnözők ártanak a nemzeti oldalnak, és volt politikai fogolyként kikéri magának, hogy a Fidesz politikai fogolynak tartja Sesztákot.
Nem igaz szerinte az, amit Schummer mond: az Isztambuli egyezmény ratifikálása nincs a Tisza programjában. Az országgyűlésnek lenne itt feladata, nem egy, a hagyományos családmodellt szerinte megkérdőjelező nemzetközi egyezménynek.
Toroczkai szerint a Tisza végrehajtja a brüsszeli politikát.
Magyar nem tudja, mi volt Rétvári terve a felszólalásával. Szerinte a KDNP-sek megvédték Sesztákot, mert nem szavazták meg a mentelmi jogának felfüggesztését. Sesztákot még mindig nem szedték le a Fidesz-honlap politikai foglyok listájáról.
Bókának pedig azt üzente, hogy nézzen a háta mögé, mert a frakciójából többen nem tapsolták meg a felszólalását. Azt tanácsolta neki, hogy hagyja el a frakciót, mert akkor lesz hiteles, amit mond. "Az önök frakciójából lassan egy teljes börtönválogatott kijön."
Magyar szerint ez nem egy nokiás doboz, ez nem egy Zuschlag-ügy. Valószínűleg mások okosabb bűnözők voltak, mint Seszták, ezért nehezebb dolga lesz a nyomozóknak. A pénz olyan mint az energia, nem tűnik el, csak átalakul. A magyar közszolgáltatásokból hiányzó pénz nem tűnt el, csak különböző vagyontárgyakba került.
Magyar azt mondta, Dublinban elment a kivándorlási múzeumba. Ott mesélték neki, hogy a 19. században 8 millióról 3 millióra csökkent Írország lakossága, de a legszegényebbek nem tudták elhagyni az országot. Magyarországon ma 3 millióan élnek mélyszegénységben, de nem tudnak elmenni a falujukból. Közben pedig Seszták több milliárdot ásott el. "Nem kellene bocsánatot kérni a csenyéteiektől? Azt gondolják, meg fogják bocsátani a magyar emberek, hogy kirabolták őket? Rettenetesen félreismerik a társadalmat, ha azt gondolják, innen még van visszaút."
Magyar szeretné, hogy legyen a Tiszának tisztességes ellenzéke. Biztos benne, hogy hamarosan lesz is.
Magyar Péter azzal kezdte a viszontválaszát, hogy a Fidesz 38 évet élt, "vége van". Szerinte a párt menthetetlen, mert egy ilyen eset után Bóka nem bocsánatkéréssel kezdte. "Azt gondolják, hogy ezek után még lesz magyar ember, aki önökre fog szavazni?"
Magyar szerint Toroczkait leszámítva még a Mi Hazánk szavazói is megdöbbentek, amikor meglátták a rengeteg lefoglalt pénzt az asztalon. A Fidesz viszont ezek után mindenről beszél, csak a bocsánatkérés nem hagyja el a szájukat. "Bóka János a Fidesz csődbiztosa, Retkes Attilája, aki lekapcsolja a lámpát."
De ez valószínűleg a Mi Hazánk végét is jelenti, mert Toroczkai még felkapaszkodott a Fidesz-KDNP eresztő csónakjába. Nem gondolja, hogy Toroczkainak az lenne a feladata, hogy megvédje a maffiózókat. Toroczkai a Fidesz újdonsult üdvöskéje, aki a párt alá fekszik, és szánalmas hazugságokkal próbálja elterelni a figyelmet. "Ön megvédte a maffiát, a cosa nostrát."
Magyar szerint a rendszerváltás óta most először van valódi számonkérés. Toroczkai bebizonyította, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk egy brancs. "Fáj önnek, hogy lett 6,5 milliárd közpénz, amit lehet vízügyi beruházásokra költeni?" Magyar arra kérte Toroczkait, hogy legközelebb oroszul mondja el a felszólalását.
A miniszterelnök Rétvárinak azt mondta, hogy szégyelljék magukat. A Fidesznek és a KDNP-nek egyetlen esélye lett volna a megmaradásra, ha a választás után kidobják a bűnözőket a pártból. Szerinte Rétvári a váci álcivil szervezetekkel ellopta a magyar emberek pénzét. "Ez az ön NKA-ügye."
Schummer Orsolya (Tisza) szerint a fideszes és KDNP-s képviselőket hallva Magyar Péter minden egyes szava betalált, majd arról beszélt: örül az isztambuli egyezmény várható ratifikálásának. A magyar nők közel negyede ért el fizikai erőszakot volt vagy jelenlegi partnerétől.
Az NVVH közben több mint hatmilliárdot talált. Schummer szerint Rétvári oda ásta el a pártja, ahonnan a milliárdok előkerültek. Bókára reagálva azt mondta: a Fidesz ilyen, a céljuk kormányon az volt, hogy minél többet tudjanak lopni. Semmi sem volt drága azért, hogy a maffiafőnök ezermilliárdokat vegyen ki a közösből.
Megdöbbentő egy hatalmas asztalon látni hatmilliárdot, de nem erről van szó, hanem egyes becslések szerint tízezer ilyen asztalról. És emögött egy egyre szegényedő ország van.
Schummer szerint a Fidesz hagyta, hogy a maffia elszegényítse az országot, tönkretegyék a természeti értékeinket, az épített örökséget. Ha marad bennük jó érzés, akkor csak akkor emelkednek szóra ebben a ciklusban, ha konstruktív javaslatuk van, alázatosak és bocsánatkérők.
A Fidesz frakcióvezetője azzal kezdte, vállalhatatlan minden visszaélés a közvagyonnal és a közbizalommal. Azoknak, akik ilyet követnek el, nincs helye semmilyen politikai közösségben. A független bíróságnak kell eldöntenie, ki és mit tett. Nem a miniszterelnöktől várjuk ezeket. Mindenkinek joga van hozzá, hogy tisztességes eljárásban tisztázza magát.
Bóka szerint vállalhatatlan, amit Magyar az elmúlt percekben tett. A miniszterelnök ítéletet hirdetett, felelősöket nevezett meg, utasításokat adott hatóságoknak. Ehhez azonban nincs joga. Bóka azt mondta, Magyar politikai lincselést szervezett, és egész politikai közösségeket bélyegzett meg. Akik ebben a lincselésben részt vettek, szégyellniük kellene magukat.
Bóka szerint Magyar jobban szeretné, ha csak tiszások ülnének a parlamentben. De a Fidesz képviselőit 2,5 millió tisztességes magyar ember választotta meg. Bóka szerint Magyar rájuk küldheti az új ÁVH-t, "mi itt vagyunk, várjuk őket, jöhetnek".
A miniszterelnök egy történetet mesél, amit az ÁVH képekkel támaszt alá. De el kellene mesélni egy másik történetet, amit Magyar nem nagyon mesél. Ez a történet az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kezdődik. A témának voltak politikai felelősei, de a nyilvánosságra hozatal nem úgy sikerült, ahogy a tiszások szerették volna, mert ártatlanok is bekerültek az ügynökök közé.
Ekkor lejárt Bóka időkerete, így abbahagyta a felszólalását. Azt mondta, később folytatja.
Így nem lehet folytatni a munkát. Gyakorlatilag mindenkit figyelmeztetnem kell.
Rétvári szerint Varga Judit múlt heti meghallgatása óta nyilvánvaló, hogy 14 hónapon át zsarolta a feleségét. Forsthoffer ekkor lekeverte Rétvárit, mert lejárt az ideje.