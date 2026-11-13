Az NVVH szó szerint előásta Seszták Miklós készpénzben tartott milliárdjait, a KDNP-s politikus erdőkben, raktárakban, félreeső széfekben rejtette el a pénzt

Erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban elrejtve, valamint egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben összesen több mint 6 milliárd forintnyi készpénzt találtak a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárásban – közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az MTI-vel.

A nyomozók november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád megyében tartottak összehangolt kutatásokat. A két nap alatt 5 071 632 000 forintot, 2 658 350 eurót és 1 257 100 amerikai dollárt találtak, ami átszámítva több mint 6 milliárd forint. A hatóság közlése szerint a teljes összeget pénteken befizették a Magyar Államkincstárba.

Az átvételkor a Kincstár 12 munkatársa 8 órán át, 5 gépi számlálóval számolta meg a pénzt - írta közösségi oldalán Kármán András pénzügyminiszter.

Seszták Miklós 2025. február 18-án Fotó: Németh Dániel/444

A KDNP-s országgyűlési képviselőt a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását. Ügyvédje októberben 300 millió forintos óvadék ellenében kérte a szabadlábra helyezését, illetve ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, de a bíróság ezt elutasította.

A dugimilliárdok feltalálásáról a hatóságok sajnos még nem közöltek képet. Magyar Péter miniszterelnök azonban az MTI-közleménnyel szinte szinkronban közzétett Facebook-posztjában megmutatta, hogy néz ki a zsákmány kincstári körülmények között. Így:

Magyar a képhez hozzáfűzte:

„Ezzel a Fidesz-Kdnp maffiának hivatalosan is vége! Több mint 6 milliárd forintnyi elásott és máshogyan elrejtett készpénzt talált meg és foglalt le ma és tegnap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben."

A sikeres akció bejelentésére az NVVH is aktivizálta saját Facebook-oldalát, amelyet szeptember 2-án hoztak létre, de eddig tartalom nélkül kongott az ürességtől. Ha így folytatják a posztolást, seperc alatt az egyik legvirálisabb csatornává nőhetnek.

Frissítés: 21:02-kor az NVVH közzétette a pénz megtalálásáról készült képsorozatot, amely kétségkívül a nap, ha nem az egész év legerősebb kontentje:





Forró nyomon

Egy nappal Seszták letartóztatásának meghosszabbítása után közölte a bíróság, hogy a volt miniszter valahol 9 milliárd forintot rejthetett el, otthonában ugyanis már csak üres páncélszekrényeket találtak. Ahogy a 444 is megírta, Sesztáknak országgyűlési képviselőként minden évben vagyonnyilatkozatot kellett tennie, 9 milliárd forintos készpénzvagyonról azonban egyikben sem számolt be.

Később azonban kiderült, hogy a két nagyméretű széfet nem Seszták otthonában, hanem egy hozzá köthető kisvárdai irodaházban találták meg. A nyomozók egy gyanúsított vallomása és egy keresőkutya jelzése alapján feltételezték, hogy a páncélszekrényekben korábban 9 milliárd forintot tárolhattak. Seszták védője azonban vitatta ezt, és tagadta, hogy a széfekben valaha ekkora összeg lett volna.

Október végén Seszták egyik bizalmasát is letartóztatták. A férfi a gyanú szerint pénzfutárként segített átvenni és szállítani a korrupcióból származó összegeket.

Megpróbáltuk mesterséges intelligenciával modellezni, mekkora helyet foglalhat el ennyi pénz:

...és különböző forgatókönyveket is kidolgoztunk arra, milyen módszerekkel és hol lehet feltűnésmentesen elrejteni. Mint kiderült, nem is jártunk messze az igazságtól: már az NVVH mostani felfedezése előtt arra jutottunk, hogy a legevidensebb megoldás az elásás, amivel egy Seszták korabeli, 57 éves férfi is megbirkózhat legrosszabb esetben másfél óra alatt. Ahogy abban sem lőttünk mellé, hogy ekkora összeget érdemes több részletben, különböző búvóhelyeken elrejteni.

Sesztákot a Fidesz továbbra is politikai fogolyként tartja számon. Mielőtt ez megváltozna, mentettük az oldalt: