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A Tisza-frakció önmagán és a kormányhoz való viszonyán gondolkodik, Bujdosó Andrea frakcióvezető „nem tölti be a teret”.

Vannak bakik, „hallernések” és „forsthofferesek”.

A képviselők belépnek a pártba.

Bepillantás a frakció belső életébe fél évvel a képviselők beiktatása után.

Kétrészes cikksorozatunk második része.

Bujdosó Andrea egy év múlva minden bizonnyal már nem lesz a Tisza-frakció vezetője – mondta a 444-nek több, a képviselőcsoporton belüli folyamatokat ismerő forrás, amikor a frakcióvezető eddigi teljesítményéről kérdeztük őket.

Bujdosónak nincs kiterjedt szövetségesi köre, több képviselő is úgy írta le őt, mint „egyszemélyes tábort”. Azt többen elismerték vele kapcsolatban, hogy hatékony operatív vezető, többek szerint azért is kapta meg a pozíciót, mert korábban már tapasztalatot szerzett a Fővárosi Közgyűlésben, ahol szintén a Tisza-frakciót vezette.

Mások magának való, ugyanakkor kemény és ambiciózus politikusnak írták le őt, de volt olyan is, aki emberileg megközelíthetőnek tartja. Az viszont világos volt a 444 által folytatott beszélgetésekből, hogy a frakcióból többen nincsenek megelégedve Bujdosóval.

Többen is megfogalmazták, hogy csodálkoznának, ha a frakcióvezető egy év múlva is a helyén lenne.

Nem mindenki elutasító vele szemben, de az a forrásunk is, aki megengedően beszélt a teljesítményéről, hozzátette: fel kell tenniük a kérdést, mit kell csinálnia egy frakcióvezetőnek, és „ha valami mást, akkor valaki másnak kell ellátnia ezt a feladatot”. Később ezt úgy pontosította, hogy „vannak dolgok, amiket lehetne máshogy, de ez mindenkire igaz”, és Bujdosó szerinte tud változni.

Egy kormányzati forrás szerint Bujdosó „nem tölti be a teret, nem csinálja azt, amit egy frakcióvezetőnek kéne, nem ápolja a lelkeket, nem beszélget a képviselőkkel”. A frakció egyik tagja szerint Bujdosó „nem ijed meg Pétertől”, de elismerte, hogy a miniszterelnök az ülésteremben is „hosszú árnyékot vet, nehéz mellette érvényesülni”. Szerinte nehéz a frakcióvezető feladata, ugyanakkor meglennének a szövetségesei, de ezeket „mintha nem is keresné”.

Bujdosó megosztó teljesítménye ugyanakkor egyelőre nem csapott át nyílt konfliktusba, és az sem eldöntött kérdés, ki lenne helyette a Tisza-frakció vezetője.

Az elmúlt hetekben a 444 összesen 12, a kormány és a Tisza-frakció működését, belső folyamatait ismerő forrással folytatott háttérbeszélgetéseket, hogy megrajzoljuk, milyen dinamikák mozgatják fél évvel beiktatásuk után az ország irányítóit. Forrásaink név nélkül szerepelnek a cikkben, hogy szabadon beszélhessenek a bizalmas belső ügyekről.

Amikor a cikkben kevesebb mint három forrásra hivatkozunk egy tényállításnál, azt minden esetben jelezzük. A beszélgetőpartnereinktől hallott információkat önmagukban is értékeltük, figyelembe véve, milyen folyamatokra, történésekre van rálátásuk, milyen pozícióból beszélnek. Forrásaink között vannak kormánypárti képviselők, az ő munkatársaik, kormányzatban dolgozók és kormánytagok is.

A kétrészes cikksorozat első részében a kormánnyal, a kormányülések menetével, a kiemelten fontos miniszterek megítélésével foglalkoztunk.

Az elmúlt hat hónap története azonban csak félig szól a Tisza kormányáról, nem kevésbé fontos, hogy mi zajlik a frakcióban, különösen, hogy a kétharmados felhatalmazás birtokában a tiszás képviselők körében dől el valamennyi parlamenti szavazás.

Háttérbeszélgetéseink alapján felvázoljuk, milyen dilemmák mozgatják őket, végigvesszük a frakció fontosabb személyiségeinek helyzetét, és bemutatunk két konkrét történetet, amelyek szemléletesen mutatják, hogyan reagál a frakció váratlan szituációkra.

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