Magyar Péter feleltet, a miniszterek vegyes sikerrel küzdenek, hogy a tárcák „ne egyék meg őket reggelire”

Magyar Péter feleltet, a miniszterek vegyes sikerrel küzdenek, hogy a tárcák „ne egyék meg őket reggelire”

Magyar Péter feleltet, a miniszterek vegyes sikerrel küzdenek, hogy a tárcák „ne egyék meg őket reggelire”

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Magyar Péter szigorú főnökként kérdezi ki a minisztereket a kormányüléseken.

Eközben már látszanak az első fél év nyertesei a kormányzatban, és az is, hogy kiknél döcög a munka.

Bepillantás a kormányzásba bő fél évvel a kabinet beiktatása után.

Az első részben a kormánnyal, a kormányülések menetével, a másodikban a Tisza-frakcióval foglalkozunk.

Szűk társaság gyűlt össze a Miniszterelnökség Alkotmány utcai épületében a költségvetés ismertetése előtt bő egy héttel egyeztetni a tervezetről. A hosszú asztal egyik végében, egymáshoz közel, a zakókból kibújva, szó szerint feltűrt ingujjal vizsgálták a papírokat az üvegkalitka-szerű tárgyalóban. Magyar Péter posztolt is a nap végén a munkáról: „Szombat este 10:00 óra. Mára végeztünk a 2027-es költségvetés egyeztetésével”. A kormány eddigi talán legfontosabb lépéséről tárgyaltak az ötfős kupaktanácsban. Beszédes, ki volt ott, és az is, hogy ki hiányzott ebből a körből.

Magyar Péter mellett ott volt a pénzügyminiszter, Kármán András, aki erős saját csapattal érkezett a tárcához, edzett bankárként jellemezték őt nekünk, aki meg tudja őrizni a higgadtságát, „jól viseli a nyomást”. Ott volt Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter és Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó (gyakorlatilag miniszteri rang ez is), ők külön szférában mozognak, egyértelműen a miniszterelnök legközelebbi bizalmasai a kormányban, „nagyon erős felhatalmazásuk van”, ahogy egy forrásunk fogalmazott. Harmadik – vagy ha úgy tetszik, negyedik – miniszterként Vitézy Dávid ült még az asztalnál. A gazdasági miniszter viszont hiányzott.

Az elmúlt hetekben a 444 összesen 12, a kormány és a Tisza-frakció működését, belső folyamatait ismerő forrással folytatott háttérbeszélgetéseket, hogy megrajzoljuk, milyen dinamikák mozgatják fél évvel a beiktatásuk után az ország irányítóit. Forrásaink név nélkül szerepelnek a cikkben, hogy szabadon beszélhessenek bizalmas belső ügyekről.

Amikor a cikkben kevesebb mint három forrásra hivatkozunk egy tényállításnál, azt minden esetben jelezzük. A beszélgetőpartnereinktől hallott információkat önmagukban is értékeltük, figyelembe véve, milyen folyamatokra, történésekre van rálátásuk, milyen pozícióból beszélnek. Forrásaink között vannak kormánypárti képviselők, az ő munkatársaik, kormányzatban dolgozók és kormánytagok is.

Már Gulyás Gergelyt is edzette

2024-ben, Magyar Péter feltűnése után néhány hónappal mesélte egy őt a fideszes időkből közelről ismerő forrás, hogy amikor Magyar és Gulyás Gergely akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter összeültek sörözni, a jelenlegi miniszterelnök rendszeresen vérre menő vitákat kezdeményezett Gulyással az Orbán-kormány aktuális intézkedéseiről. „Gergő nem kaphatott volna jobb felkészítést a Kormányinfókra. Ha Péterrel szemben meg tudta védeni magát, a sajtó már nem is tűnt olyan nehéz feladatnak” – magyarázta a mindkét szereplőt ismerő forrás.

Valami ilyesmi a miniszterelnök stratégiája a saját kormánya tagjaival szemben is.