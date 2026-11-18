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Ha a volt miniszterelnök magángéppel ment, azt is az állam fizette, máskor pedig összekötötte a kellemest a hasznossal: pont a vb-döntő napjára időzített egy találkát Putyinnal.
327 repülős út, 4,8 milliárd forint közpénz. Luxusszállodák, többmilliós éttermi számlák és rejtélyes utazások. A Külgazdasági és Külügyminisztériumtól kiperelt adatokból az is kiderül, mennyibe kerültek a volt miniszterelnök olyan útjai, amiknek a céljáról vagy részleteiről korábban alig lehetett tudni.
Hogyan szembesült a piliscsabai katolikus közösség azzal, hogy Szűcs Balázs papként több tucat gyereket zaklatott náluk? Miért nem volt sikeres a nyomozás a vélhetően sorozatos elkövetővel szemben? És miután áttelepült Erdélybe, miért nem védik tőle a gyerekeket a helyi hatóságok? Podcast Urfi Péterrel és Kisgergely-Deák Kingával, a piliscsabai katolikus közösség tagjával.
Tartozom a magyar embereknek annyival, hogy az ő elvesztegetett tizenhat évükkel szembesítem a felelősöket, mondta a miniszterelnök a parlamentben. A Seszták-ügyben előkerült pénzek olyan hangulatot hoztak a parlamentbe, hogy azzal a házelnök is alig tudott mit kezdeni.
Napokon belül megjelenik minden idők talán legjobban várt videojátéka, a GTA VI. De hogyan lett egy autólopós játékból százmilliókat megmozgató popkulturális esemény? És mit tud még kifigurázni Amerikából, amikor a valóság már lassan abszurdabb, mint maga a GTA?
Varga Judit színrelépése a családi botrány miatt maradt emlékezetes, a bizottság viszont, ami előtt megjelent, súlyos ügyeket vizsgál. Itt beszélt a volt főügyész arról, hogy a Völner-Schadl nyomozás közben megüzenték neki, le kellene állni – Rogán viszont szerinte nem nyúlt be az iratokba.