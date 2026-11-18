A volt miniszterelnök, Orbán Viktor neve nemcsak a Fidesszel, a NER-rel és a 16 év hatalommal forrt össze, hanem a labdarúgással is. Kedvenc sportja, egykor maga is játszott, ám sportolói karrierje nem tudott kiteljesedni, így maradt neki a lelátó, amit miniszterelnökként sem hanyagolt. Időről időre feltűnt NB I.-es meccseken, a válogatott összecsapásain, sőt időnként még külföldre is követte a csapatot, legyen szó selejtezőről vagy csoportmérkőzésről. Szerencséjére kormányfőként még az Európa- és a világbajnokságokra is kapott meghívást az UEFA-tól, illetve a FIFA-tól.
Volt, amikor ez egy fillérjébe sem került, hiszen az államkasszából fedezték a kiruccanásokat, a jegyeket az UEFA, MLSZ vagy FIFA állta, igaz, a sajtóban megjelent információk szerint arra is volt példa, hogy saját maga fizette az utat. A Külgazdasági és Külügyminisztérium pedig az elmúlt tíz évben összesen kilencszer fedezte Orbán meccsnézős utazásainak valamely számláját a 444 által kiperelt adatok szerint. Fontos megjegyzés, hogy ezekben nincsenek benne azok az utazások, amikor a honvédségi Falcon géppel vagy klubmeccsekre magángéppel repült, így tehát a következőkben csak a teljes kép egy részlete ismertethető.
2016 és 2026 között a KKM kicsivel több mint 280 millió forintot fizetett ki arra, hogy a magyar miniszterelnök és olykor kisebb, máskor népesebb delegációja a helyszínen tudjon szurkolni a magyar csapatnak, vagy élőben nézhessen egy döntőmérkőzést. Ennek zömét egyébként a szállásköltség tette ki, összesen 180 millió forintot, az utazás maga konkrétan 79 millió közpénzt emésztett fel, a kormányvárók 8,3 milliós számlát generáltak, egyéb tételek pedig (mint például taxi, parkolás, étterem) 10,3 millió forintot.
A valódi végösszeg egyébként ennél biztosabb több lehetett, hiszen a Külügyminisztérium adatbázisában több olyan mérkőzés sem szerepel, amin bizonyítottan részt vett Orbán Viktor. Ennek alapvetően két oka lehet: ha honvédségi géppel repült, akkor ott keletkezhetett költség az utazással kapcsolatban, illetve ha magángéppel vagy az OTP gépével utazott, szintén nem biztos, hogy a külügynél kiadás merült fel. Ilyen meccs volt például 2018 júliusában a Vidi BL-selejtezője a Ludogorec ellen, illetve a Chelsea és a PAOK elleni EL-csoportkörös meccs is.
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