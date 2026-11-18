Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Luxusszállodák, többmilliós éttermi számlák és rejtélyes utazások: lapunk részletes adatokhoz jutott hozzá Orbán Viktor és kísérete repülős útjairól.

Ezekből kiderül, hogy tíz év alatt 327 utazásra 4,8 milliárd forint közpénzt fizetett ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A legdrágább út 180 millió forint volt. Brüsszel volt a leggyakoribb cél, tíz év alatt 74 alkalommal repült oda. Az öt amerikai útja 380 millió forintba került.

A hotelszámlák is elszálltak: 2025-ben már közel 450 millió forintot költött a külügy Orbánék szállásaira, majdnem annyit, mint 2016 és 2021 között összesen.

Az adatokból képet kaphatunk Orbán olyan útjairól is, amiknek a céljáról vagy részleteiről korábban alig lehetett tudni.

Cikksorozatban mutatjuk be Orbán repülőzéseit.

2016 januárjában Orbán Viktor egészen Mongóliáig repült, hogy a mínusz 32 fokos ulánbátori hidegben tárgyaljon a helyi kormány vezetőivel. A háromnapos hivatalos látogatáson mongol kollégájával, Csimedín Szaikhanbileggel és az ország elnökével is találkozott, és részt vett egy magyar–mongol üzleti fórumon is. Orbán akkor arról beszélt, hogy öt miniszterrel és 50 üzletemberrel érkezett az ázsiai országba, ahol egy 25 millió dolláros magyar segélyhitelről is megállapodtak. Egészen idáig nem lehetett tudni, hogy ez mennyibe került a magyar adófizetőknek: a KKM összesen 100,1 millió forintot fizetett a mongóliai kiruccanásért, amivel ez bekerült Orbán tíz évének legdrágább repülős utazásai közé.

A minisztériumi kimutatás szerint 11 fő utazását finanszírozta a külügy, ebből csak a repülés 85 millió forintot emésztett fel. A küldöttség két éjszakát töltött Ulánbátorban, ahol a Shangri-La luxusszállodában szálltak meg, további 11,7 millió forintért. Ehhez jött még 1,1 millió forintnyi reptéri és kormányvárós költség, több mint félmillió forint napidíj és 1,65 millió forint egyéb kiadás.

Mindez azokból az adatokból derült ki, amiket egy több mint egy éve indított közérdekű adatigényléssel, bírósági per után kaptunk meg a Külügyminisztériumtól Orbán Viktor 2015 és 2025 közötti hivatalos repülőútjairól. A megszerzett táblázatból kiolvashatók a szállodák, éttermek nevei is, ahol Orbánék jártak, és részletezi a járulékos költségeket is, mint a taxizás, buszbérlés, különböző eszközök helyi beszerzése és hasonlók.

Ködösítés a felhők fölött