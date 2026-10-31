Magyar Péter most sem hinné

„Sikerült megint megtalálnotok a legfontosabb részletet…egyébként nem hinném. Január 1. még messze van”

– kommentelte Magyar Péter a Telex cikke alá Facebookon, miután a lap megírta, hogy a jövő évi költségvetési tervezetben is elkülönített a kormány forrásokat a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásaira, valamint több, az Orbán-kormánynak kedves kutatóintézet működésére.

Fotó: Németh Dániel/444

A lap azért tartotta fontosnak beszámolni a költségvetés szóban forgó pontjáról, mert a miniszterelnök nyáron még azt ígérte, hogy meg fogják szüntetni azoknak a volt köztársasági elnököknek az életük végéig járó havi sok millió forintos juttatásait, akik nem töltötték ki a hivatali idejüket. Erről törvényt azonban azóta sem nyújtottak be, így az előző köztársasági elnökök jövőre is fejenként 73 milliós forintos keretből adakozhatnak civil szervezeteknek, alapítványoknak.

Magyar Péter először augusztus elején kommentelt „nem hinném”-et, amikor a sajtó megírta, hogy a Mészáros Lőrinc társaságánál kommunikációs feladatokat ellátó Hajdú Gábor az M1 Híradójának főszerkesztője, Borsa Miklós pedig az egyik műsorvezetője lesz – annak ellenére, hogy korábban már saját beismerése szerint is hazudott az M1 Híradójában. Az MTVA a komment utáni napon bejelentette, hogy visszavonták Hajdú megbízását.

A miniszterelnöki komment és az azt követő azonos irányú intézményvezetői döntés számos kérdést felvetett az új kormány működésével kapcsolatban, ezekről ebben a cikkben írtunk bővebben.