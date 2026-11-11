Elrendelte a bíróság Orbán Áron előzetes letartóztatását

bűnügy

A bíróság egy hónapra elrendelte Orbán Áron és élettársa letartóztatását, közölte a Telexszel a Fővárosi Törvényszék szóvivője. Rajtuk kívül a vízumbizniszben érintett másik gyanúsítottat bűnügyi felügyelet alá helyezték, a negyedik gyanúsított pedig szabadlábon védekezhet.

Fotó: Kaufmann Balázs/444

Orbán Áront, a volt miniszterelnök testvérét szerdán reggel vezetőszáron vittek be. Helyszíni tudósítónk szerint a bíróság épületéről vezetőszáron vitték el Orbánt, egyelőre nem tudni, hova.

Orbán Áront hétfőn hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) abban az eljárásban, amit az NNI és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) indított embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében négy személlyel szemben. Orbán Áront még aznap este a Gyorskocsi utcába szállították, és kezdeményezték a letartóztatását.

Orbán védője, Schalkház Éva Edit közölte, hogy „Orbán Áron hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot az NVVH-val, közölte valamennyi elérhetőségét, azt, hogy milyen időszakokban hol tartózkodik, és arról is tájékoztatást adott, hogy a lakásában és a cége székhelyén milyen iratok és egyéb tárgyak találhatóak, amik egy esetleges kutatásnál fontosak lehetnek”. Az ügyvéd szerint Orbán Áron azt is jelezte a hatóságoknak, hogy idézésre megjelenik, ezért nem érti, mi indokolta a hétfői elfogását.

Orbán Viktor volt miniszterelnök a hír kapcsán arról írt, hogy a célpont valójában ő, a testvére csak eszköz. Őrizetbe vételére reagálva a Fidesz hétfőn közölte, hogy Orbán Áron politikai fogolyként felkerült a fidesz.hu „ÁVH-figyelő” platformjára.

Orbán Viktor 14 évvel fiatalabb öccséről szóló cikkünkben azt írtuk, nyilatkozatot nem találni tőle, és róla is ritkán beszél a családja. Aki az üzleti világból ismeri, naivnak, „sétáló névjegynek”, kóklernek írja le őt. Már huszonévesen vállalkozással próbálkozott, a családi bányákba is beszállt kis időre, majd fegyverbizniszével került be a hírekbe, és azzal, hogy változatos módon igyekezett kihasználni, hogy Orbán öccse. Most embercsempészetért felelhet.

bűnügy előzetes letartóztatás orbán áron előzetes embercsempészet befolyással üzérkedés orbán viktor nni Budai Központi Kerületi Bíróság NVVH Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal embercsempészés nemzeti nyomozó iroda
Kapcsolódó cikkek

Kezdeményezik a gyanúsítottak letartóztatását Orbán Áron ügyében

Az NNI bejelentette, hogy mindegyik gyanúsítottat bűnügyi őrizetbe vette, és kezdeményezi a letartóztatásukat.

Inkei Bence
bűnügy

Védője szerint Orbán Áron hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot az NVVH-val

És azt is jelezte a hatóságoknak, hogy idézésre megjelenik, ezért nem érti, mi indokolta a hétfői elfogását.

Molnár Kristóf
bűnügy

Vezetőszáron vitték be Orbán Áront

A volt miniszterelnök öccsét a budai központi kerületi bíróságra vitték, miután hétfőn az NNI kezdeményezte a letartóztatását.

Bódog Bálint, Kaufmann Balázs
belföld

Orbán Viktor: A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz

A volt miniszterelnök a közösségi oldalán reagált az öccse őrizetbe vételéről szóló hírekre.

Gazda Albert
belföld

Az Ideális Áron Bt.-től zűrös kavarásokon át az embercsempészet vádjáig: így vezetett Orbán Áron útja a Gyorskocsi utcába

Orbán Viktor 14 évvel fiatalabb öccsétől nyilatkozatot nem találni, és róla is ritkán beszél a családja. Aki az üzleti világból ismeri, naivnak, „sétáló névjegynek”, kóklernek írja le őt. Már huszonévesen vállalkozással próbálkozott, a családi bányákba is beszállt kis időre, majd fegyverbizniszével került be a hírekbe, és azzal, hogy változatos módon igyekezett kihasználni, hogy Orbán öccse. Most embercsempészetért felelhet.

Mohos Máté
bűnügy