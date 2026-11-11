Vezetőszáron vitték be Orbán Áront, a volt miniszterelnök testvérét a budai központi kerületi bíróságra szerda reggel.

Orbán Áront hétfőn hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) abban az eljárásban, amit az NNI és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) indított embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében négy személlyel szemben. Orbán Áront még aznap este a Gyorskocsi utcába szállították, és kezdeményezték a letartóztatását.

Orbán védője, Schalkház Éva Edit közölte, hogy „Orbán Áron hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot az NVVH-val, közölte valamennyi elérhetőségét, azt, hogy milyen időszakokban hol tartózkodik, és arról is tájékoztatást adott, hogy a lakásában és a cége székhelyén milyen iratok és egyéb tárgyak találhatóak, amik egy esetleges kutatásnál fontosak lehetnek.” Az ügyvéd szerint Orbán Áron azt is jelezte a hatóságoknak, hogy idézésre megjelenik, ezért nem érti, mi indokolta a hétfői elfogását.

Orbán Viktor volt miniszterelnök a hír kapcsán arról írt, hogy a célpont valójában ő, a testvére csak eszköz.

Őrizetbe vételére reagálva a Fidesz hétfőn közölte, hogy Orbán Áron politikai fogolyként felkerült a fidesz.hu „ÁVH-figyelő” platformjára.

Orbán Viktor 14 évvel fiatalabb öccséről szóló cikkünkben azt írtuk, nyilatkozatot nem találni tőle, és róla is ritkán beszél a családja. Aki az üzleti világból ismeri, naivnak, „sétáló névjegynek”, kóklernek írja le őt. Már huszonévesen vállalkozással próbálkozott, a családi bányákba is beszállt kis időre, majd fegyverbizniszével került be a hírekbe, és azzal, hogy változatos módon igyekezett kihasználni, hogy Orbán öccse. Most embercsempészetért felelhet.