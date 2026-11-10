Védője szerint Orbán Áron hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot az NVVH-val

Orbán Áron védője, Schalkház Éva Edit azt írta az Indexnek, hogy „Orbán Áron hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot az NVVH-val, közölte valamennyi elérhetőségét, azt, hogy milyen időszakokban hol tartózkodik, és arról is tájékoztatást adott, hogy a lakásában és a cége székhelyén milyen iratok és egyéb tárgyak találhatóak, amik egy esetleges kutatásnál fontosak lehetnek.”

Az ügyvéd szerint Orbán Áron azt is jelezte a hatóságoknak, hogy idézésre megjelenik, ezért nem érti, mi indokolta a hétfői elfogását.

Schalkház Éva Edit a Telexnek azt mondta, Orbán Áron panasszal élt a gyanúsítás és az őrizetbe vétel ellen is.

Orbán Áron, a volt miniszterelnök öccse a fidesz.hu-n Fotó: Fidesz.hu

Orbán Áront hétfő este szállították a Gyorskocsi utcai fogdába. Miután a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) befejezte a kihallgatásokat abban az eljárásban, amit az NNI és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) indított embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében négy személlyel szemben. Az NNI hétfő este jelentette be, hogy valamennyi gyanúsítottat bűnügyi őrizetbe vette és kezdeményezi letartóztatásukat.