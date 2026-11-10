Védője szerint Orbán Áron hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot az NVVH-val

bűnügy

Orbán Áron védője, Schalkház Éva Edit azt írta az Indexnek, hogy „Orbán Áron hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot az NVVH-val, közölte valamennyi elérhetőségét, azt, hogy milyen időszakokban hol tartózkodik, és arról is tájékoztatást adott, hogy a lakásában és a cége székhelyén milyen iratok és egyéb tárgyak találhatóak, amik egy esetleges kutatásnál fontosak lehetnek.”

Az ügyvéd szerint Orbán Áron azt is jelezte a hatóságoknak, hogy idézésre megjelenik, ezért nem érti, mi indokolta a hétfői elfogását.

Schalkház Éva Edit a Telexnek azt mondta, Orbán Áron panasszal élt a gyanúsítás és az őrizetbe vétel ellen is.

Orbán Áron, a volt miniszterelnök öccse a fidesz.hu-n
Fotó: Fidesz.hu

Orbán Áront hétfő este szállították a Gyorskocsi utcai fogdába. Miután a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) befejezte a kihallgatásokat abban az eljárásban, amit az NNI és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) indított embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében négy személlyel szemben. Az NNI hétfő este jelentette be, hogy valamennyi gyanúsítottat bűnügyi őrizetbe vette és kezdeményezi letartóztatásukat.

bűnügy orbán áron NVVH Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal
Kapcsolódó cikkek

Kezdeményezik a gyanúsítottak letartóztatását Orbán Áron ügyében

Az NNI bejelentette, hogy mindegyik gyanúsítottat bűnügyi őrizetbe vette, és kezdeményezi a letartóztatásukat.

Inkei Bence
bűnügy