Kezdeményezik a gyanúsítottak letartóztatását Orbán Áron ügyében

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) befejezte a kihallgatásokat abban az eljárásban, amit az NNI és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) indított embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében négy személlyel szemben. Bár a hatóságok nem tértek ki a gyanúsítottak kilétére, sajtóinformációk szerint az egyikük Orbán Áron, Orbán Viktor öccse, akit hétfő este a HVG fotósa le is fényképezett egy rendőrautóban, amikor a Gyorskocsi utcába szállították.

Az NNI hétfő este jelentette be, hogy valamennyi gyanúsítottat bűnügyi őrizetbe vette és kezdeményezi letartóztatásukat. A nyomozók mind a négy elfogott személyt – egy nőt és három férfit – anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsította meg.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az ORFK közleménye szerint összesen négy helyszínen zajlottak elfogások és házkutatások: Budapesten, Fóton és Dunakeszin.

A hírre reagálva a Fidesz közölte, hogy Orbán Áron politikai fogolyként felkerült a fidesz.hu „ÁVH-figyelő” platformjára. (via Police.hu)