Az Ideális Áron Bt.-től zűrös kavarásokon át az embercsempészet vádjáig: így vezetett Orbán Áron útja a Gyorskocsi utcába

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Szerény kezdetek: Orbán Áron még 2004-ben, 27 évesen, mindössze 200 ezer forint pénzbeli hozzájárulásból indította el első vállalkozását, a frenetikusan elnevezett Ideális Áron Bt.-t. A korábbi miniszterelnök 14 évvel fiatalabb testvérének üzleti karrierjének végére ezen a héten a Gyorskocsi utcai fogdában került szimbolikus pont: ide szállították hétfő este, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) eljárást indított ellene és három társa ellen.

„A gyanú szerint a négy személy még 2024-ben, több hónapon keresztül segített vietnámi állampolgároknak Nyugat-Európába jutni. Magyarország vietnámi külképviseletein számukra a vízumszerzésben közreműködtek az elkövetők, akik személyenként úgynevezett toborzási díjat számoltak fel, melyen közösen osztoztak. Ezen vízumok birtokában Vietnám elmaradott részéből érkeztek a külföldiek a schengeni övezetbe”

– írta a rendőrség közleményében. Arra is kitértek, hogy a nőt és mind a három férfit anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják, az NVVH pedig egy férfit gyanúsított meg felbújtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel – azt nem hozták nyilvánosságra, Orbán Áronnal szemben konkrétan mik a vádak.

Orbán Áronról, mint emberről is nehéz képet kapni a nyilvánosságban megjelent dokumentumok és sajtónyilatkozatok alapján: a volt miniszterelnök öccse aktív szereplője volt az üzleti életnek a NER alatt, mikrofon elé azonban sosem állt, interjút sosem adott. Egyik sajtóban megjelent megszólalása azon a hangfelvételen volt, ami még 2024. szeptember végén tűnt fel a Kuruc.infón – és aminek a most indított büntetőeljáráshoz is köze lehet. De ott vannak a helyesírási hibáktól hemzsegő, eltájolt üzenetek is, amelyekkel még a kampány során akarta összehozni Ausztriában az aranykonvoj-ügy folytatását. Ezzel kapcsolatban akkor azt írtuk,

üzlettársai már hosszú ideje úgy tekintettek Orbán Áronra, mint „a miniszterelnök bolond öccsére”.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

„Tudni kell jókor születni”

Orbán Áronról szóló említést legkorábban egy 2001-es Népszavában találtunk, amelyben Orbán Viktor édesanyjával készítettek interjút. Ekkor Orbán Áron 24 éves volt.