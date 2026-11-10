Az Ideális Áron Bt.-től zűrös kavarásokon át az embercsempészet vádjáig: így vezetett Orbán Áron útja a Gyorskocsi utcába

Szerény kezdetek: Orbán Áron még 2004-ben, 27 évesen, mindössze 200 ezer forint pénzbeli hozzájárulásból indította el első vállalkozását, a frenetikusan elnevezett Ideális Áron Bt.-t. A korábbi miniszterelnök 14 évvel fiatalabb testvérének üzleti karrierjének végére ezen a héten a Gyorskocsi utcai fogdában került szimbolikus pont: ide szállították hétfő este, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) eljárást indított ellene és három társa ellen.
„A gyanú szerint a négy személy még 2024-ben, több hónapon keresztül segített vietnámi állampolgároknak Nyugat-Európába jutni. Magyarország vietnámi külképviseletein számukra a vízumszerzésben közreműködtek az elkövetők, akik személyenként úgynevezett toborzási díjat számoltak fel, melyen közösen osztoztak. Ezen vízumok birtokában Vietnám elmaradott részéből érkeztek a külföldiek a schengeni övezetbe”
– írta a rendőrség közleményében. Arra is kitértek, hogy a nőt és mind a három férfit anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják, az NVVH pedig egy férfit gyanúsított meg felbújtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel – azt nem hozták nyilvánosságra, Orbán Áronnal szemben konkrétan mik a vádak.
Orbán Áronról, mint emberről is nehéz képet kapni a nyilvánosságban megjelent dokumentumok és sajtónyilatkozatok alapján: a volt miniszterelnök öccse aktív szereplője volt az üzleti életnek a NER alatt, mikrofon elé azonban sosem állt, interjút sosem adott. Egyik sajtóban megjelent megszólalása azon a hangfelvételen volt, ami még 2024. szeptember végén tűnt fel a Kuruc.infón – és aminek a most indított büntetőeljáráshoz is köze lehet. De ott vannak a helyesírási hibáktól hemzsegő, eltájolt üzenetek is, amelyekkel még a kampány során akarta összehozni Ausztriában az aranykonvoj-ügy folytatását. Ezzel kapcsolatban akkor azt írtuk,
üzlettársai már hosszú ideje úgy tekintettek Orbán Áronra, mint „a miniszterelnök bolond öccsére”.
Orbán Áronról szóló említést legkorábban egy 2001-es Népszavában találtunk, amelyben Orbán Viktor édesanyjával készítettek interjút. Ekkor Orbán Áron 24 éves volt.
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A cég, amely ma már Orbán Ároné, a „fegyveres erőknek” és a „légierőnek” is akart fegyvereket vásárolni Csehországban és Szlovákiában pár évvel ezelőtt.
És azt is jelezte a hatóságoknak, hogy idézésre megjelenik, ezért nem érti, mi indokolta a hétfői elfogását.
Eddig nem erősítették meg a hatóságok, hogy Orbán Viktor öccsét is letartóztatták, de a HVG este lefotózta egy rendőrautóban. Rendőrségi felvételeken Orbán Áron őrizetbe vétele is látható.
A miniszterelnök öccse egy Grazban élő magyar üzletember-politikus ismerősét kereste fel a kéréssel két héttel a választások előtt. A férfi, aki akkor már évek óta nem beszélt Orbán Áronnal, hárított, majd mindezt jelentette az osztrák szolgálatoknak és pártjának, az ottani önkormányzati választáson egykor őt is indító Néppártnak.
Orbán Viktor egyik lánya és a miniszterelnöki rokonsággal dicsekvő öccse sem robbantott bankot tavaly a cégeivel. Az exkormányfő unokaöccse viszont egész szokatlan módon és ütemben szárnyal.