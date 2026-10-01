„Rajtatok keresztül megy egy szállitmány. El tudjatok kapni?” – Orbán Áron megpróbálta megszervezni, hogy Ausztriában is kapjanak el egy ukrán aranykonvojt

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Március 26. volt, bő két héttel a magyarországi választások előtt, amikor az éppen lefekvéshez készülődő Lászlóvári-Thoma Csongor, Grazban élő üzletember, nem várt címzettől kapott üzenetet a telefonjára.

„Szia”

Régóta nem beszéltek már a miniszterelnök öccsével, Orbán Áronnal, Lászlóvári-Thoma furcsállta is a kései megkeresést. Elmondása szerint hat évvel korábban mutatta be őket egymásnak egy közös ismerősük, amikor az Ausztriában élő, főleg vagyonkezeléssel foglalkozó üzletember éppen új projektbe kezdett, Orbán Áron pedig érdeklődött az általa forgalmazott termékek iránt. Az üzletből végül sem akkor, sem később nem lett semmi. Egy ideig még tartották a kapcsolatot, aztán a viszony elhalt, nem keresték egymást évekig.

Orbán Áron rögtön a tárgyra tért.

„Politikaval foglalkozol még?”

Lászlóvári-Thoma visszakérdezett, hogy a grazi képviselői székre gondol-e a miniszterelnök öccse, az üzletember ugyanis 2021-ben szerepelt az Osztrák Néppárt, az ÖVP pártlistáján a városi önkormányzati választáson, de mandátumot nem szerzett. Orbán Áron azt válaszolta, igen, erre gondolt, majd még konkrétabban rákérdezett:

„Nem tudom mekkora befojásod van Ausztriában?”

Lászlóvári-Thomának sejtése sem volt, miről lehet szó, ezért általánosan válaszolt. „Attól függ, milyen területről van szó. Az idei választáson lemondtam a jelölést, mert inkább tanulok és van egy marbellai kiküldetésem is” – írta. De a miniszterelnök öccse erről mintha tudomást sem vett volna, helyette vázolta, miről is lenne szó.

„Rajtatok keresztül megy egy szállitmány”

A fenti üzenet után egy linket küldött, ami a „Nagy pénzrablás Magyarországon: lecsapott a NAV az ukránok pénzére” című YouTube-videóra vezet. A március 9-én feltöltött videó az ATV Start nevű műsorának egy adása, amiben az aranykonvojügyről van szó.

A TEK március 5-én ütött rajta két pénzszállító autón, amelyek Bécsből Magyarországon keresztül Ukrajnába szállítottak mintegy 27 milliárd forintnyi készpénzt és aranyat. Az ukrán állampolgárságú pénzszállítókat a TEK épületében kihallgatták, másnap pedig kiutasították az országból. A hatóságok pénzmosás gyanújára hivatkoztak, a Fidesz pedig arra utalgatott, az ukránok a Tisza Pártnak vihették a pénzt. A szállított vagyon Magyarországon maradt.

Ennyit lehetett tudni a történetről azon a március végi napon, amikor Orbán Áron felvetette régi ismerősének, hogy „rajtuk”, azaz Ausztrián keresztül megy „egy szállítmány”. Még hozzátette, hogy „egy újabb”, vagyis nem a TEK által korábban feltartóztatott konvojra gondol.

„Ismerem a sztorit” – válaszolta Lászlóvári-Thoma, nem csoda, az eset napokig dominálta a híreket a kampány hajrájában, ő pedig követi a magyarországi eseményeket. Arra viszont semmi sem készíthette fel, amit Orbán Áron ezután kérdezett tőle.

„El tudjatok kapni?”