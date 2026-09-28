Közzétette az NVVH, melyik négy üggyel kezdi meg a munkát

Tasnády Katalin, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnökhelyettese hétfőn reggel személyesen tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészséget arról, hogy az alábbi ügyeket vonja saját hatáskörbe vonja:

Politikai kapcsolatrendszer áruba bocsájtása munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében

Az ügy tárgya: befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények. A gyanú szerint vezető politikai szereplőkhöz szorosan köthető csoport anyagi ellenszolgáltatásért cserében azt vállalta, hogy akik rajtuk keresztül intézik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek kiváltását, mindenképp megkapják a szükséges vízumokat. Az ügy azt mutatja meg, miképp használták vezető politikusokhoz közeli szereplők ezt a kapcsolatrendszerüket, miképp nyíltak meg előttük soron kívül kormányzati hivatali ajtók, és miképp próbálták meg kijátszani a jogkövető állampolgárok számára előírt eljárásokat.

Ez az ügy a volt kormányfő testvére, Orbán Áron vízumbizniszeként híresült el, erről itt lehet részletesebben olvasni.

Fotó: Németh Dániel/444

Önkormányzati kiadásokat (parkfenntartás, közétkeztetés) érintő korrupciós ügy

Az ügy tárgya: vesztegetés, befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények. A gyanú szerint önkormányzati költségvetés terhére kötött parkfenntartási és közétkeztetési közbeszerzéseknél a nyertes cégek, annak érdekében, hogy ezeket a megbízásokat tartósan megkapják, megvesztegettek politikusokat, akik részben önkormányzati pozíciójukból, részben pártbéli pozíciójukból adódóan hatással tudtak lenni a döntéshozatalra. Ez az ügy a magyar politikai korrupció egyik iskolapéldája: ciklusokon és politikai oldalakon átívelő gyakorlat, melyben a megvesztegetésre szánt összeg is milliárdokban mérhető.

Ez az óbudai korrupciós ügy, amely több budapesti politikus is érint.

Állami tulajdonú vállalatot és állami beruházásokat érintő korrupciós ügy

Az ügy tárgya: hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények. A gyanú szerint a fejlesztésekért, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felügyeletéért felelős miniszter egy állami tulajdonú cég beruházásai, illetve az állam által finanszírozott fejlesztési beruházások szerződéseiért cserébe, közvetítőkön keresztül több milliárd forintos jogtalan előnyre tehetett szert. Az ügy azt mutatja meg, miképp használhatja a politikus a közpénzek és köztulajdon feletti döntési hatalmát saját gazdagodására, hogyan lehetetlenül el egy országrésznyi területen a szabad verseny az építőiparban, és miképp kényszeríti a politikai hatalom a gazdasági szereplőket a megélhetésért cserébe teljes gazdasági alávetettségbe.

A Volánbusz-ügyben, amely tízmilliárdos kárt okozott az államnak, Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet szeptember közepén tartóztatta le a rendőrség.

Állami intézmény indokolatlannak látszó propaganda- és rendezvényköltségeinek vizsgálata

Az ügy tárgya: hűtlen kezelés. A gyanú szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) 2024-2026 között megkötött három keretszerződése alapján több mint 3,6 milliárd forintot fizetett egy konzorciumnak (ez a Miniszterelnökség korábbi közlése szerint a Lounge Design és a New Land Media - szerk.) olyan kommunikációs termékek elkészítésére és rendezvények lebonyolítására, melyek az SZH tevékenysége szempontjából nem tűntek indokoltak, különösen, hogy saját szervezeti egységekkel is rendelkezett e feladatok ellátásra. Az ügy azt mutatja meg, hogy az állami intézmények indokolatlan propaganda- és rendezvényköltései miképp eredményezhetik magánvagyonok gazdagítását.

A jogszabályok értelmében az NVVH-nak egy büntetőügy saját hatáskörbe vonásáról szóló határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs. Unger Anna, az NVVH elnöke a HVG Címlapsztori eseményén jelentette be, hogy szeptember 28-án fogják nyilvánosságra hozni azt az első négy ügyet, amelyet a hivatal átkér saját magához a nyomozóhatóságoktól. (via MTI)