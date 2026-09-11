Nyomoznak a rendőrök a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt

Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt – közölte az MTI megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság pénteken.

A Miniszterelnökség kedden közölte, hogy a feltárt dokumentumok szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal működésének alig két és fél éve alatt a költségvetés egynegyede ment el megkérdőjelezhető kommunikációs szerződésekre. Összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek el erre Lánczi Tamásék a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. alkotta, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál.

„Mindenképpen vizsgálni kell, hogy ezen célokra egy forintot is hogyan költhetett az SZH, amikor semmilyen általános kommunikációs, reklám-, kampány- vagy imázsépítési közfeladata nem volt, a törvény a kutatóintézet feladatai között szakmai konferenciák szervezését és szakmai kiadványok megjelentetését nevesítette”

– írta kedden a Miniszterelnökség közleménye.

Néhány tételt külön is felsoroltak:

A hivatal 15 vitaest megszervezésére bruttó 61,3 millió forintot költött. A résztvevők számára biztosított, állófogadással egybekötött svédasztalos ellátás önmagában netto 19,7 millió forintba került, fejenként mintegy 19 ezer forintos költséggel.

Bruttó 163,4 millió forintért rendelt meg a hivatal egy hatrészes dokumentumfilm-sorozatot 2025 elején. A projekt szakmai beszámolója alapján a film egy kétnapos, előadásokból és kerekasztal-beszélgetésekből álló konferencia eseményeit dolgozta fel. A rendelkezésre álló dokumentumokból az sem derül ki egyértelműen, hogy a több mint 160 millió forintból elkészült sorozatot hol és milyen közönségnek mutatták be.

110 millió forintba került az adófizetőknek az idei március 15-i drónshow, szintén az SZH megbízásából. Az ezer drónért elszámolt 65 millió forintos napi bérleti díj több volt, mintha a hivatal megvette volna a szerkezeteket.

Idegen nyelvű tájékoztató videókra több mint 70 milliót fordítottak, holott magyar-angol, angol-magyar, francia-magyar és francia-angol nyelvű okleveles szakfordító is az állomány tagja volt, és art directortól kreatív szakembereken keresztül videós anyagok elkészítéséhez és utómunkálataihoz tudással rendelkező személyek álltak az SZH alkalmazásában.

Belső szervezetépítésre is költött a hivatal, összesen több mint 13 millió forintot fizettek ki mikulásünnepségekre, mintegy 40,5 millióért pedig kétnapos csapatépítő tréninget finanszíroztak, amelynek csak a szervezési díja 2 millió forint volt, és amelyre napi 710 ezer forintért béreltek projektort.

A Miniszterelnökség szerint a költések azért is vetnek fel súlyos kérdéseket, mert az SZH-nak 22 fős Közkapcsolati Igazgatósága működött havi több tízmilliós fizetésből, amelynek feladatai közé tartozott a kreatív kampányok megalkotása, alternatív megjelenési formák szervezése, valamint a hivatal külső és belső rendezvényeinek megszervezése és megvalósítása.

A kormány csütörtökön azt is közölte, hogy közpénzek magáncélú felhasználására bukkant a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál. A közlemény szerint a hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és százezres nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP-bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki. Például 49 500 forint közpénzt fizetettek ki így egy pohár limonádéért.