Nyomoznak a rendőrök a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt

Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt – közölte az MTI megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság pénteken.
A Miniszterelnökség kedden közölte, hogy a feltárt dokumentumok szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal működésének alig két és fél éve alatt a költségvetés egynegyede ment el megkérdőjelezhető kommunikációs szerződésekre. Összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek el erre Lánczi Tamásék a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. alkotta, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál.
„Mindenképpen vizsgálni kell, hogy ezen célokra egy forintot is hogyan költhetett az SZH, amikor semmilyen általános kommunikációs, reklám-, kampány- vagy imázsépítési közfeladata nem volt, a törvény a kutatóintézet feladatai között szakmai konferenciák szervezését és szakmai kiadványok megjelentetését nevesítette”
– írta kedden a Miniszterelnökség közleménye.
Néhány tételt külön is felsoroltak:
A Miniszterelnökség szerint a költések azért is vetnek fel súlyos kérdéseket, mert az SZH-nak 22 fős Közkapcsolati Igazgatósága működött havi több tízmilliós fizetésből, amelynek feladatai közé tartozott a kreatív kampányok megalkotása, alternatív megjelenési formák szervezése, valamint a hivatal külső és belső rendezvényeinek megszervezése és megvalósítása.
A kormány csütörtökön azt is közölte, hogy közpénzek magáncélú felhasználására bukkant a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál. A közlemény szerint a hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és százezres nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP-bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki. Például 49 500 forint közpénzt fizetettek ki így egy pohár limonádéért.
Apróság, de jól mutatja a költések átgondoltságát: a hivatal 13 millió forintot fizetett ki mikulásünnepségekre.
A megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőinek izgalmas költéseire derült fény, a kormány az indokolatlan közpénzköltésekkel kapcsolatban megteszi a szükséges lépéseket.