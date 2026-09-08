A költségvetés egynegyede ment el megkérdőjelezhető kommunikációs szerződésekre a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál

A Miniszterelnökség nyilvánosságra hozta annak a vizsgálatnak az eredményét, ami az egykori Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) 2024 és 2026 közötti kommunikációs költéseiről szólt. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen feljelentést is tettek.
A minisztérium tájékoztatása szerint a hivatal működésének alig két és fél éve alatt összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. alkotta, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede.
„Mindenképpen vizsgálni kell, hogy ezen célokra egy forintot is hogyan költhetett az SZH, amikor semmilyen általános kommunikációs, reklám-, kampány- vagy imázsépítési közfeladata nem volt, a törvény a kutatóintézet feladatai között szakmai konferenciák szervezését és szakmai kiadványok megjelentetését nevesítette”
– írja a Miniszterelnökség közleménye.
Néhány tételt külön is felsoroltak:
Ezek a kommunikációs költések azért is furcsák, mert eközben az SZH-nak 22 fős Közkapcsolati Igazgatósága működött havi több tízmilliós fizetésből, amelynek feladatai közé tartozott a kreatív kampányok megalkotása, alternatív megjelenési formák szervezése, valamint a hivatal külső és belső rendezvényeinek megszervezése és megvalósítása. Emellett külön, 6 fős Sajtóirodával is rendelkezett a hivatal, havi több mint 10 millió forintos személyi költséggel.
A Sajtóiroda munkatársai önéletrajzuk szerint tapasztalt újságírók, szerkesztők, social media-, online kommunikációs szakemberek és televíziós szerkesztőìriporterek voltak. Ennek ellenére a hivatal a kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok jelentős részét külső vállalkozásoknak szervezte ki, milliárdos nagyságrendben – írja a minisztériumi közlemény.
A Fidesz politikai érdekeit kiszolgáló hivatal megszüntetése Magyar Péter kampányígérete volt, amit a választás után is megerősített. Az új Tisza-kormány ennek megfelelően már első intézkedései között nekiment a 2023-ban létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatalnak: a május 20-án benyújtott első alkotmánymódosítási csomag részeként kezdeményezte a Fidesz-korszak egyik leginkább rendszerhű intézményének felszámolását.
A hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat aztán június 2-án fel is került a Parlament honlapjára, amelyben az előterjesztő, Melléthei-Barna Márton három rövid, meglepő tisztasággal megfogalmazott pontban foglalta össze az indoklást:
„1: Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. 2: A Szuverenitásvédelmi Hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. 3: Mivel a fenti tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában, ezért az Országgyűlés e törvénnyel megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt.”
A döntés ellen a Fidesz és a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás is tiltakozott. Utóbbi szerint a hivatal megszüntetése „brüsszeli megrendelésre” történik, az egykori kormánypárt pedig azzal érvelt, hogy a Tisza éppen akkor számolja fel „Magyarország egyik legfontosabb önvédelmi intézményét”, amikor az ország szuverenitását keletről és nyugatról is a legsúlyosabb kihívások fenyegetik.
Ennek ellenére, amikor a törvényjavaslat június 8-án az Országgyűlés igazságügyi bizottsága elé került, az ellenzékbe került Fidesz látványosan elengedte az ügyet. A bizottság érdemi vita nélkül támogatta a javaslat tárgysorozatba vételét, Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter mindössze két mondatban érintette a kérdést, két másik fideszes bizottsági tag pedig szót sem kért. Hosszabb hattyúdalra a törvény általános vitáján, június 9-én került sor, ahol az ülést felvezető Magyar Péter hosszan búcsúztatta azt a szervezetet, aminek saját szavai szerint intellektuális teljesítménye csak negatív tartományban értelmezhető: „büszkének kell lennünk, hiszen az illiberális Orbán-rendszer jogállamot lebontó rombolásának egyik legfontosabb ékkövét helyezzük oda, ahová való: a történelem szemétdombjára”. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését végül június 30-án szavazta meg az Országgyűlés. Pár nappal előtte megkérdeztük Lánczi Tamást, a hivatal egykori elnökét:
A Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései kapcsán tett feljelentés a 24. a különböző tárcák által mindezidáig benyújtott feljelentések sorában. Ezek ezen az oldalon megtalálhatók.
Jöhet a megszüntetésről szóló törvény általános vitája.
A javaslat szerint a hivatal „egyáltalán nem védte Magyarország szuverenitását, ezzel szemben elsődleges szerepet játszott az autokratikus hatalomgyakorlás támogatásában”.
A leendő miniszterelnök szerint „ezzel hatmilliárd forint közpénzt”.
A miniszterelnök arról beszélt a parlamentben, hogy Lánczi Tamás intézménye csak a magyar állampolgárokat fenyegette, miközben falta a magyar emberek adóforintjait.
Szerinte „a hivatal a kezdetektől útjában áll mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését”.
A rendszerváltás előtti állambiztonsági felfogást idéző intézmény a történelemkönyvekbe kerül.
A kétharmados többséget igénylő sarkalatos törvényt 135 igen, 44 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett fogadták el.
Az igazságügyi bizottságban enyhén szólva sem volt éles vita az Orbán-rendszer szimbolikus intézményének megszüntetéséről.