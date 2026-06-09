Kórusban énekelhetik a parlamentben a Szuverenitásvédelmi Hivatal hattyúdalát

Ezt is megértük: kedden az évi 6 milliárdból működő Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról tárgyal az Országgyűlés.

A Habony Árpád mellett megedződött Lánczi Tamás és a Kádár-rendszer politikai rendőrségétől indult Horváth József hivatalának mentségére a hétfői bizottsági vitán még a fideszesek is csak két mondatot tudtak elmondani, ugyanakkor a keddi általános vitán meg meg lesz a lehetőségük egy hosszab hattyúdalra. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló tiszás javaslat indoklása szerint a 2024-ben létrejött hivatalt azért szüntetnék meg, mert tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozásának valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, újságokra, márpedig ez a tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciába.

Az indoklásban pedig így írták le Lánczi Tamásék működését: „A jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontossággal bír, hogy megszűnjenek az alkotmányos rezsimben mindazok az intézmények, amelyek semmilyen valódi feladattal nem bírnak a közjogi rendszerben, pusztán közpénznyelők, illetve a polgárok zaklatását, jogainak csorbítását szolgálják.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal tisztán politikai célból létrejött szervezet, amelynek semmilyen más feladata nem volt, mint hogy megfélemlítse az állampolgárokat, a sajtó munkatársait, illetve egyes szervezeteket, köztük kiemelten a civil szervezeteket, illetve az ellenzéki pártokat.

A koholt összeesküvéselméleteket alátámasztó áltudományos tevékenység állami szervek keretében történő támogatásának, illetve ilyen szervek fenntartásának semmilyen észszerű indoka nincsen egy alkotmányos demokráciában, sőt, az veszélyezteti a jogállamot, illetve akadályozza a polgárok részvételét a közéletben. Ezeken kívül a Szuverenitásvédelmi Hivatal semmilyen tevékenységet nem végzett, és egyáltalán nem védte Magyarország szuverenitását, ezzel szemben elsődleges szerepet játszott az autokratikus hatalomgyakorlás támogatásában. Éppen ezért sürgetően szükséges a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése.”

Schiffer András és Lánczi Tamás Tusványoson (2024) Fotó: Kristóf Balázs/444

Ezen kívül megvitatják a három tiszás képviselő által a parlamentnek beterjesztett, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot is.

Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence javaslata meghatározza a tiltott politikai reklámok körét, továbbá meghosszabbítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer működését, valamint ismét a VIII. kerületi önkormányzat tulajdonába ad korábban államosított lakóingatlanokat. (MTI)