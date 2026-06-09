Kórusban énekelhetik a parlamentben a Szuverenitásvédelmi Hivatal hattyúdalát

Ezt is megértük: kedden az évi 6 milliárdból működő Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról tárgyal az Országgyűlés.
A Habony Árpád mellett megedződött Lánczi Tamás és a Kádár-rendszer politikai rendőrségétől indult Horváth József hivatalának mentségére a hétfői bizottsági vitán még a fideszesek is csak két mondatot tudtak elmondani, ugyanakkor a keddi általános vitán meg meg lesz a lehetőségük egy hosszab hattyúdalra. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló tiszás javaslat indoklása szerint a 2024-ben létrejött hivatalt azért szüntetnék meg, mert tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozásának valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, újságokra, márpedig ez a tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciába.
Az indoklásban pedig így írták le Lánczi Tamásék működését: „A jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontossággal bír, hogy megszűnjenek az alkotmányos rezsimben mindazok az intézmények, amelyek semmilyen valódi feladattal nem bírnak a közjogi rendszerben, pusztán közpénznyelők, illetve a polgárok zaklatását, jogainak csorbítását szolgálják.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal tisztán politikai célból létrejött szervezet, amelynek semmilyen más feladata nem volt, mint hogy megfélemlítse az állampolgárokat, a sajtó munkatársait, illetve egyes szervezeteket, köztük kiemelten a civil szervezeteket, illetve az ellenzéki pártokat.
A koholt összeesküvéselméleteket alátámasztó áltudományos tevékenység állami szervek keretében történő támogatásának, illetve ilyen szervek fenntartásának semmilyen észszerű indoka nincsen egy alkotmányos demokráciában, sőt, az veszélyezteti a jogállamot, illetve akadályozza a polgárok részvételét a közéletben. Ezeken kívül a Szuverenitásvédelmi Hivatal semmilyen tevékenységet nem végzett, és egyáltalán nem védte Magyarország szuverenitását, ezzel szemben elsődleges szerepet játszott az autokratikus hatalomgyakorlás támogatásában. Éppen ezért sürgetően szükséges a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése.”
Ezen kívül megvitatják a három tiszás képviselő által a parlamentnek beterjesztett, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot is.
Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence javaslata meghatározza a tiltott politikai reklámok körét, továbbá meghosszabbítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer működését, valamint ismét a VIII. kerületi önkormányzat tulajdonába ad korábban államosított lakóingatlanokat. (MTI)
Lánczi Tamásban saját elvtársai sem igen bíznak, és egyetlen általa irányított szervezet sem húzta sokáig. A NER legkevésbé szuverén kádere hat éven át vezetheti Orbán új szuperhatóságát.
A volt elhárító az utóbbi években minden mögött külföldi befolyásolást sejtett - a Pegasus-botrány szerinte nemzetközi tőkéscsoportok harca, az SZFE-tüntetés kormánygyengítő forgatókönypróba, a sok bombariadó külföldről vezérelt, összehangolt akció volt. De egy dolog fix: az oroszokkal nincs baj.
A költségvetésüket 6 milliárd forintra emelték, ezzel az Alkotmánybíróság után a Gazdasági Versenyhivatalt is lenyomták.
A független sajtó lejáratására, majd vegzálására létrehozott, évi több milliárdba kerülő sóhivatalnál kommunista ügynökök terjesztették a Nyugat-ellenes propagandát. Ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal rövid története.
Az igazságügyi bizottságban enyhén szólva sem volt éles vita az Orbán-rendszer szimbolikus intézményének megszüntetéséről.