Habony Árpád mindenese lesz a magyar szuverenitás első számú őre

Lánczi Tamást jelöli Orbán Viktor a Szuverenitásvédelmi Hivatal élére.

Az egykori századvéges elemzőnek rendszeren belül is inkább csak ellenségei vannak.

Eddig egyetlen rábízott szervezet sem úszta meg a teljes széthullást.

Orbánhoz lojális: a következő 6 évben havi 5 millió forintot és mentelmi jogot kap szolgálataiért.

A NER egyik legkevésbé szuverén szereplője őrködhet a magyar állam szuverenitása felett.

Mint mindennek, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének is vége lesz egyszer, és legtisztábban azokra emlékszik majd az utókor, akik megálmodták, felépítették, működtették, és saját arcukra formálták ezt a világot: Orbán Viktortól Rogán Antalon és Tiborcz Istvánon át Mészáros Lőrincig. (Esetleg Gulyás Gergelyre is, éves karácsonyfája oldalán.)

Mégsem árt olykor emlékeztetni magunkat arra, hogy a mögöttük húzódó szürkeségben is sok százan sorakoznak, akik nélkül nem működne ez a rendszer. Katonák, akinek trappolniuk kell, hogy a tábornok vezethessen. Közlegények, akik kiássák a lövészárkokat, hogy a tüzér tüzelhessen. Végrehajtók, megmondók, aláírók: az egyszínű mennyiség, aki kérdés nélkül teszi, amire utasítják. A pótolhatók, mégis nélkülözhetetlenek.

Lánczi Tamás, akit Orbán Viktor a héten a Szuverenitásvédelmi Hatóság elnökének jelölt, a NER-káder prototípusa. Volt már minden az elmúlt 13 évben: kabinetfőnök, elemző, beszélő fej, felügyelőbizottsági tag, főszerkesztő, csinálta, amit kellett, kabinetvezetett, elemzett, beszélt, felügyelt, szerkesztett, és most ő lesz a legújabb politikai megfigyelőgépezet, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

photo_camera Lánczi Tamás, a Századvég egykori elemzője egy alapítványi konferencián, 2016 júliusában Fotó: 444

Lánczi Fidesz-közeli politológus-ideológus édesapja révén került a pártcsalád holdudvarába: a 2000-es években jogi diplomát szerzett, de tudományos karrierbe nem kezdett, a Századvégnél kapott állást, mielőtt a 2010-es kormányváltás idején Navracsics Tibor államtitkára lett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban. Alig 32 évesen második ember volt a kancellárián, de igazán nem becsülte meg magát – néhány hónap alatt kiderült, alkalmatlan arra, hogy embereket szervezzen össze maga körül, összekülönböztek Navracsicscsal és a minisztériumban sertepertélő „polgári underground” képviselőivel is –, hamar mennie kellett. Meg sem érkezett a rendszerbe, kis híján máris kipottyant belőle.

A Századvégben egyre befolyásosabb Habony Árpád megoldó embere lett. A miniszterelnök körül épülő hátországban nagy szükség lett olyanokra, akik végrehajtják a rájuk bízott feladatokat, és hajlandóak a nyilvánosságban felvállalni a felvállalnivalót. Lánczi ilyen volt. Nem kedvelte a környezete, nem akadtak szövetségesei, inkább főnököt választott magának.

A szakértőnek álcázott politika jellegzetes ábrázata lett az övé: inggallér, keretes szemüveg, akcentustól mentes, felsőfokú Fidesz-nyelvtudás. Szenvtelenül és meggyőződéstől mentesen adta elő, miért van Orbánnak mindenben igaza. Ha a vezér halálbüntetésről beszélt, egész Európa hirtelen vele értett egyet. Amikor migránsozni kezdett, évekkel megelőzte a korát. Az ellenzék elárulta az olimpiai álmot. Államtitkokhoz fért hozzá, százmilliós kormányzati megbízásokat teljesített, de még évekig játszotta a független politológust. „Vendégünk az M1-en Lánczi Tamás politikai elemző. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok.”

photo_camera Habony Árpád 2022. május 16-án Orbán Viktor eskütételén. Fotó: Németh Dániel/444

Habony minden fronton használta: belső harcai megvívásához, pénzügyekhez, médiához, politikához. Ha alá kellett írni, Lánczi aláírt; ha képviselni, képviselt; ha pezsgő kellett a sarokról, pukkant az üveg – ő volt a spin doctor első mindenese Demeter Szilárd és társai előtt.

2015-ben a kormány által monopolhelyzetbe hozott BAT Pécsi Dohánygyár Kft. felügyelőbizottsági tagja lett. (A BAT azóta is hatalmas hasznot hajt fel, Lánczi tagként töltött utolsó évében, 2018-ban is több mint 5 milliárdos nyereséggel zárt.) Habony rakta oda Arthur J. Finkelsteinnel közös nemzetközi tanácsadócége, a Danube Constulting Ltd. élére is – ez lett később a V4NA névre keresztelt nemzetközi „hírügynökség” anyavállalata egyben.

Amikor a Simicska-háború idején új lapokra lett szükség, G. Fodor Gáborból, Lánczi Tamásból és az összes kirakat-politológusból főszerkesztő lett. Schmidt Mária maga mellé vette a Figyelőhöz, hogy jó pontokat szerezzen a belháború idején egyre befolyásosabbá váló Habony-körnél.

photo_camera Schmidt Mária tulajdonos és Lánczi Tamás főszerkesztő a Figyelő egyik 2017-es konferenciáján – itt még békében Fotó: botost/444.hu

Együttes erővel rövid idő alatt lenullázták az egykor patinás hetilap olvasottságát: Lánczi alatt a szerkesztőség pillanatok alatt szétszéledt, ezután jelent meg a Soros-ügynököket soroló Figyelő-lista, amivel a nagy megfelelni akarásában Lánczi magára haragította a közvéleményt, a magyarországi zsidó szervezeteket, az ortodox keresztényeket, sőt a Professzorok Batthyány Körét, miközben még egy haláláig fideszes oktatót is sikerült Soros-ügynökként listáznia.

Lánczi többet ártott a Figyelő élén a rendszernek, mint amennyit használt, és hiába került átlagosan 12 állami hirdetés a lapba, két év alatt beleálltak a földbe. Az se mentette meg őket, hogy Szijjártó Pétert tették meg az év emberének: Lánczi két év után távozott a laptól, ami nem sokkal később végleg meg is szűnt. Ekkora pusztítást ilyen rövid idő alatt „főszerkesztő” Magyarországon korábban nem nagyon végzett.

Innen a Schmidt-féle XXI. Század Intézethez ejtőernyőzött át, kormányközeli visszaemlékezések szerint azért, hogy Habony jobban rálásson a milliárdos történész gyarapodó kormányzati projektjeire, és megbontsa az Orbánnal akkor ismét egyre szorosabb viszonyt építő Schmidt állásait. A rombolásban itt sem volt hiba: 14-ből 12 munkatárs rövidesen felmondott, Schmidt és Lánczi ajtócsapkodás közepette váltak el – egyedül a feltörekvő Deák Dániel maradt az intézetnél.

A Schmidt-affér után – egy kormányzati forrásunk szerint – még Orbán is lesajnálóan beszélt Láncziról közvetlen munkatársai előtt. Habony maradt az egyetlen szövetségese a rendszerben, de ennyi épp elég volt. Az efféle rendszerek sajátja, hogy a lojális kádereknek akkor is jut poszt, ha nem hajtanak hasznot: a tanácsadó védelmébe vette, a Lánczi-féle „Mozgástér” a legjobban fizetett blog lett az egész országban – itt megengedhette magának azt is, hogy belerúgjon a friss Arany Medve-díjas Enyedi Ildikóba. Hogy továbbra is az istálló fontos tagja, abból látszott, hogy Habonnyal közösen szpottolták Washingtonban, a 2019-es Trump–Orbán-találkozó idején.

photo_camera Lánczi Tamás a Fidesz frakcióülésén, 2022. szeptember 21-én, Balatonalmádiban Fotó: Németh Dániel/444

A közszolgálat világában találta meg a magához illő feladatot: három éve az MTVA online igazgatója lett. Itt egyszerre játszhatta a beszélő fejet és a belső ellenfeleket kiszűrő cenzort. Még Skrabski Fruzsinát is letiltotta a képernyőről. Az invázió kitörése után háborús bűnöket mentegetett: kijelentette, hogy az oroszok nagyon igyekeznek kímélni az ukrán polgári lakosságot. Dollárbaloldalozott, kérdés nélkül mondta fel a Rogán-műhelyben megkutatott és legyártott kommunikációs paneleket. Legutóbbi műelemzésében már azzal magyarázta az augusztus 20-ai állami ünnepség keresztényi motívumait, hogy a keresztnek már a puszta látványa égeti a gonosz bőrét.

Lánczi kinevezése a Szuverenitásvédelmi Hivatal élére egyszerre több dolgot jelez: egyrészt, hogy Habony befolyása töretlen a rendszerben. Arra is utal, hogy a hivatal elsősorban propagandacélokat hivatott szolgálni, érdemi politikai funkciója nem biztos, hogy marad. De érdekes szempont az is, hogy Lánczi saját elvtársai körében is népszerűtlen figura, akit bizalmatlanság övez: alkalmas lehet arra is, hogy bizonytalanságban tartsa a rendszeren belül mozgó szereplőket.

Lánczinak az MTVA-nál be kellett érnie 2,1 milliós fizetéssel, mostantól havi 5 millióval számolhat. Posztjához a képviselőkhöz hasonlóan mentelmi jog is jár, így nem lesz felelősségre vonható más hatóság által, és csak parlamenti hozzájárulás esetén indulhat ellene büntető- vagy szabálysértési eljárás. Elvileg a köztársasági elnök nevezi ki, a mandátuma hat évre szól.

A szuverenitásvédelmi törvény alapján a hivatal civilektől, újságírókon át ellenzéki politikusokig bárkit vizsgálhat, akiről azt feltételezi, hogy veszélyezteti az ország szuverenitását.

Lánczi Tamásnál kevésbé szuverén szereplőt keresve sem lehetne találni a Nemzeti Együttműködés Rendszerében, aligha véletlen, hogy épp az ő feladata lesz hat éven át őrködni a szuverenitás felett.

