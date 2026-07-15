Két nappal a rajtaütés előtt felhívott Farkas Örs – így kezdődik Hajdu János vallomása az aranykonvojügyben

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A Fővárosi Nyomozó Ügyészség Belgrád rakparti, keskeny, fehér épületének második emeletén érte el eddigi mélypontját Hajdu János rendőr altábornagy hosszú karrierje. Itt közölte vele június 29-én, nem sokkal délelőtt 9 óra után a katonai ügyész a gyanúsítást: hét rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntette.

Súlyosan hathattak ezek a szavak annak az embernek a számára, aki nem sokkal később, amikor a személyi körülményeiről nyilatkozik az ügyészeknek, azt mondja: a kitüntetései „nagy számára tekintettel” ezeket most nem tudja felsorolni. Hajdu János 2010-től egészen május végi felmentéséig vezette az első kétharmados Orbán-kormány által létrehozott Terrorelhárítási Központot, a TEK-et, de Belgrád rakparti gyanúsítotti kihallgatásakor már két hete rendőr sem volt – a köztársasági elnök az új belügyminiszter javaslatára felmentette.

Most pedig úgy tűnt, utolérte az Orbán-rendszer utolsó nagy nemzetközi botránya, az aranykonvojügy.

Az ebédszünet előtt nem sokkal Hajdu már azt bizonygatja majd az ügyészeknek az elfogott ukrán pénzszállítók bilincselésével kapcsolatban, hogy „itt volt egy vastag félreértés köztünk valamelyik műveleti parancsnokkal”, nem úgy értette, hogy az ukrán pénzszállítóknak a bilincset végig viselniük kell, sőt, éppen arra gondolt, hogy csak akkor legyen rajtuk, amikor épp nem hallgatják ki őket.

„Megjegyzem, hogy se tanút, se gyanúsítottat nem hallgatunk ki bilincsben, ezt mindenki tudja” – teszi hozzá, nem tagadva, hogy mégis megtörtént. (Egy, az ügyben korábban tanúvallomást tevő NAV-os vezető szerint határozottan kérték a TEK-eseket, hogy a tanúról vegyék le a bilincset, mert „tanút nem hallgatunk ki bilincsben”.

Hajdu kihallgatása végén lefoglalják majd az iPhone 17 Próját, de ő maga szabadon távozhat.

Az idézetek a Hajdu János gyanúsítotti kihallgatásán született 24 oldalas jegyzőkönyvből származnak, amely a 444 birtokába került. A dokumentum eredetiségéről meggyőződtünk. A TEK volt főigazgatója ebben előbb elmeséli a történetet a saját szemszögéből, aztán az ügyészek és a védője kérdéseire válaszol. A kihallgatás reggel 9 órától nagyjából délután 6-ig tart, rövidebb szünetekkel.

Fontos, hogy az elhangzottak Hajdu szavai, és nem tudjuk, valóban úgy követték-e egymást az események, ahogy mondja. Ezt a bíróság feladata lesz megítélni. Ugyanakkor a TEK volt főigazgatója számos helyen ellentmond az általunk már korábban megismert és feldolgozott, az akcióban részt vevő két NAV-os vezető tanúmeghallgatásán elhangzottaknak. Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, és nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését.

A volt főigazgató elbeszélése szerint az egész úgy kezdődött, hogy március 3-án (vagyis két nappal a pénzszállítók elfogása előtt) „felhívott Farkas Örs polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár, és egy megbeszélésre hívott át az IH épületébe”. Farkas Örs nem volt egyedül.